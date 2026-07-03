Μαρινάκης: «Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά «θα δικαιώσει τη διαγραφή του» από τη Νέα Δημοκρατία. Τόνισε πως η ΝΔ αντέχει λόγω ιδεολογικής βάσης και στελεχών, υπογραμμίζοντας ότι η διαφωνία εντός της παράταξης είναι αποδεκτή, αλλά η αποχώρηση για τη δημιουργία νέου κόμματος αποδυναμώνει το "σπίτι" της παράταξης.

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Πολιτική

Ο Παύλος Μαρινάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • “Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του” σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του.
  • Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως “υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μία μεγάλη παράταξη: μπορείς να διαφωνείς, αλλά αν κάθε φορά που δεν σ’ αρέσει κάτι… πας και κάνεις ένα κόμμα, τότε η ΝΔ γίνεται… Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ”. Τόνισε ότι “η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη κι έχει μάθει να είναι συμπαγής”.
  • Ερωτηθείς σχετικά με τον κ. Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι κάνει την κριτική του “εντός παράταξης”, κάτι που είναι “η μεγάλη διαφορά”, καθώς “δεν έχει φύγει ποτέ από τη ΝΔ”.

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«Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Action 24.

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«Η ΝΔ άντεξε 52 χρόνια να είναι η μόνη μεγάλη παράταξη για δύο λόγους: ο πρώτος λόγος είναι ότι βασίζεται σε μία ιδεολογική βάση, χτίστηκε πάνω σε κάποιες ιδέες όπως τις περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που προφανώς εξελίσσονται με τον χρόνο, ο δεύτερος λόγος είναι τα πρόσωπα που δεν είναι μόνο οι υψηλά ιστάμενοι. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν σε αυτή την παράταξη χωρίς να περιμένουν τίποτα. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μία μεγάλη παράταξη: μπορείς να διαφωνείς, μπορείς να διαφοροποιείσαι, μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω -ούτως ή άλλως η πολιτική δεν είναι επάγγελμα- αλλά αν κάθε φορά που δεν σ’ αρέσει κάτι – δικαίωμά σου να μην σου αρέσει-, πας και κάνεις ένα κόμμα, τότε η ΝΔ γίνεται -αν και δε θα γίνει ποτέ η ΝΔ- Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ ή οτιδήποτε άλλο απ’ όσα έχουμε ζήσει σ’ αυτόν τον πολιτικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη κι έχει μάθει να είναι συμπαγής» περιέγραψε.

Ερωτηθείς σχετικά τόνισε επίσης ότι την κριτική που κάνει ο κ. Καραμανλής την κάνει εντός παράταξης, «αυτή είναι η μεγάλη διαφορά», δεν έχει φύγει ποτέ από τη ΝΔ.

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«Αν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας από αυτό» σχολίασε.

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