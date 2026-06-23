Πάτρα: Νεαρή γυναίκα κατέρρευσε στον δρόμο – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όταν μία νεαρή γυναίκα κατέρρευσε στο οδόστρωμα, στην οδό Κανακάρη.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στη διασταύρωση με τη Γεροκωστοπούλου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου, την ώρα που στην περιοχή κινούνταν πεζοί, οδηγοί και επαγγελματίες.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στον δρόμο, με περαστικούς και καταστηματάρχες να αντιλαμβάνονται άμεσα τι είχε συμβεί και να τρέχουν στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, όσοι βρίσκονταν κοντά στη διασταύρωση της Κανακάρη με τη Γεροκωστοπούλου κινητοποιήθηκαν γρήγορα, προσπαθώντας να βοηθήσουν την κοπέλα μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Λίγη ώρα αργότερα, η κοπέλα φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις της, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.