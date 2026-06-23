Πάτρα: Νεαρή γυναίκα κατέρρευσε στον δρόμο – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Σήμερα το πρωί, μία νεαρή γυναίκα κατέρρευσε στο οδόστρωμα στην οδό Κανακάρη, στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση. Περαστικοί και καταστηματάρχες έσπευσαν να προσφέρουν άμεσα βοήθεια, ενώ λίγο αργότερα η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όταν μία νεαρή γυναίκα κατέρρευσε στο οδόστρωμα, στην οδό Κανακάρη.
  • Περαστικοί και καταστηματάρχες κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας βοήθεια στην κοπέλα μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.
  • Η κοπέλα φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις της, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όταν μία νεαρή γυναίκα κατέρρευσε στο οδόστρωμα, στην οδό Κανακάρη.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στη διασταύρωση με τη Γεροκωστοπούλου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου, την ώρα που στην περιοχή κινούνταν πεζοί, οδηγοί και επαγγελματίες.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στον δρόμο, με περαστικούς και καταστηματάρχες να αντιλαμβάνονται άμεσα τι είχε συμβεί και να τρέχουν στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, όσοι βρίσκονταν κοντά στη διασταύρωση της Κανακάρη με τη Γεροκωστοπούλου κινητοποιήθηκαν γρήγορα, προσπαθώντας να βοηθήσουν την κοπέλα μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Λίγη ώρα αργότερα, η κοπέλα φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις της, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

 

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