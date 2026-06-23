Γαλλία: Παίκτης της Ligue 2 νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Ανασύρθηκε από τον ποταμό Ροδανό

Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της Ligue 2 ανασύρθηκε από τον Ροδανό σε κρίσιμη κατάσταση, αφού παραλίγο να πνιγεί αργά τη Δευτέρα σε μια απαγορευμένη περιοχή κολύμβησης κοντά στη Λυών, δήλωσαν αστυνομικές πηγές της Γαλλίας.

Οι πυροσβέστες δήλωσαν στο AFP ότι επενέβησαν λίγο πριν τις 6:30 μ.μ., όταν το θερμόμετρο έφτασε τους 38°C στη Λυών, για να διασώσουν τέσσερις νεαρούς άνδρες που κολυμπούσαν στον Ροδανό, σε ένα σημείο όπου ο ποταμός κάνει κύματα, στο πάρκο Feyssine μεταξύ Villeurbanne και Caluire-et-Cuire.

Τρεις από τους νεαρούς άνδρες, των οποίων τα τραύματα δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή, είχαν ανασυρθεί από το νερό όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, ενώ ένας τέταρτος, περίπου είκοσι ετών, εξακολουθούσε να πνίγεται στο νερό. Διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για ποδοσφαιριστή με συμβόλαιο με ομάδα της Ligue 2.

Αντιμέτωποι με ακραίες θερμοκρασίες, με περισσότερο από το ήμισυ της χώρας να έχει κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, πολλοί Γάλλοι αισθάνονται την ανάγκη να δροσιστούν, αλλά η κυβέρνηση ζητά τη μέγιστη προσοχή ενόψει του κινδύνου πνιγμού.