Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο στη Βέροια – Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοιχίο

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Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη αργά το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) στο κέντρο της Βέροιας.

Ήταν λίγο μετά τις 20:30 όταν ένα αυτοκίνητο που κινείτο επί της Πατριάρχου Ιωακείμ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο διαχωρισμού οδοστρώματος στην οδό Θωμαΐδου, στους Λαδόμυλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του veriotis.gr, το όχημα οδηγούσε μια γυναίκα και συνοδηγός ήταν ένας 60χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και δυστυχώς λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οδηγός ήταν αδελφή του, η οποία υπέστη ελαφρά τραύματα και κατάφερε να εξέλθει από το όχημα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο άτυχος άνδρας το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως τραυματιοφορέας στο νοσοκομείο Βέροιας.

Το τροχαίο θα μπορούσε να είχε λάβει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, αν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα δεν είχαν καταφέρει να συγκρατήσουν το όχημα. Σε διαφορετική περίπτωση, υπήρχε κίνδυνος να πέσει από μεγάλο ύψος σε δρόμο, όπου εκείνη την ώρα κυκλοφορούσαν άλλα οχήματα.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

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