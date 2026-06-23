Νίκος Ανδρουλάκης: Το βίντεο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου – «Το αίτημα για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ»

Βίντεο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου ανέβασε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ σαν σήμερα, το 1996 άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ένα βίντεο 42 δευτερολέπτων αποτίει φόρο τιμής στον ιδρυτή του Κινήματος.

Νίκος Ανδρουλάκης: Οι προκλήσεις άλλαξαν, το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ

«30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού. Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά, για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν, το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ», ακούγεται να λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε το βίντεο: