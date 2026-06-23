Γιάννης Αμανατίδης: Πέθανε ο δημοσιογράφος σε ηλικία 77 ετών

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας. Είχε μια μακρά πορεία στη δημοσιογραφία από το 1974, εργαζόμενος σε σημαντικές εφημερίδες και την ΕΡΤ, όπου διετέλεσε Διευθυντής Ειδήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

δημοσιογράφος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέθανε σε ηλικία 77 ετών, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Αμανατίδης έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.
  • Ο Γιάννης Αμανατίδης ξεκίνησε την πορεία του στη δημοσιογραφία από την εφημ. «ΒΡΑΔΥΝΗ» το 1974, ενώ διετέλεσε Δ/ντης Ειδήσεων στην ΕΡΤ τη δεκαετία του ’80 και Δ/ντης Σύνταξης στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ».
  • Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από πολλές θέσεις ευθύνης, διακρίθηκε για την επαγγελματική του συνέπεια και την αφοσίωσή του στην ενημέρωση. Η κηδεία του θα τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Αμανατίδης έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ανδρέας Μαζαράκης: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός

Ο Γιάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στο Πρωτοχώρι Κοζάνης το 1949. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών καθώς και της στρατιωτικής του θητείας, ξεκίνησε την πορεία του στη δημοσιογραφία από την εφημ. «ΒΡΑΔΥΝΗ» το 1974, εργαζόμενος στην επιμέλεια ύλης και τη σελιδοποίηση της αθλητικής σελίδας. Παράλληλα εργαζόταν στην ΕΡΤ, όπου τη δεκαετία του ’80 διετέλεσε Δ/ντης Ειδήσεων επί σειρά ετών. Η διαδρομή του στον έντυπο Τύπο συνεχίστηκε στις εφημ. «ΚΕΡΔΟΣ», «24 ΩΡΕΣ», «ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ», «ΕΘΝΟΣ», «ΒΗΜΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ», ενώ διετέλεσε Δ/ντης Σύνταξης στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ»,  Δ/ντης της εφημ. «ΧΩΡΑ» αλλά και του Ρ/Σ “FLASH”.

Ο Γιάννης Αμανατίδης υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από πολλές θέσεις ευθύνης και διακρίθηκε για την επαγγελματική του συνέπεια και την αφοσίωσή του στην ενημέρωση. Ευγενής, προσιτός, πάντοτε χαρούμενος και συναδελφικός, αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν μαζί του.

Γιώργος Παλαμιώτης: Πέθανε ο δημοσιογράφος σε ηλικία 68 ετών – Αύριο η Εξόδιος Ακολουθία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και τη μονάκριβη κόρη του Ξένια και τον αποχαιρετά με βαθιά θλίψη.

Επιθυμία της οικογένειας είναι να τελεστεί η κηδεία του Γιάννη Αμανατίδη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ