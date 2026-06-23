Στις 765.489 οι δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων – Τουρνάς: «Η προσπάθεια συνεχίζεται»

Με την ολοκλήρωση της προθεσμίας, καταγράφηκαν 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων, αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο πολλοί χώροι παραμένουν ακαθάριστοι. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων, με τους Δήμους και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να έχουν την ευθύνη, ενώ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τονίζει τη συνέχιση των προσπαθειών πρόληψης καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο.

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Πολιτική

ακαθάριστα οικόπεδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καταγράφηκαν συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr, αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι δεν έχουν ακόμη καθαριστεί.
  • Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα, με τους Δήμους να έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων.
  • Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς δηλώνει ότι «η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα» και καλεί ιδιώτες και Δήμους να καθαρίσουν τους χώρους τους.

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Με την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr, καταγράφηκαν συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ευάγγελος Τουρνάς: Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Παρά τη σημαντική αύξηση των δηλώσεων, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών, ενώ παράλληλα θα καταγράφουν ακαθάριστα οικόπεδα και επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους Δήμους.

Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες

Τουρνάς: Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται. Καλώ ιδιώτες και Δήμους να καθαρίσουν και να διατηρήσουν τους χώρους καθαρούς σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν τώρα δουλέψουμε για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και να μειώσουμε τον κίνδυνο, τότε θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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