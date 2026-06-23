Ηνωμένο Βασίλειο: Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου μετά τις καταιγίδες που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας

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Οι καταιγίδες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Αγγλία κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμύρες, πυρκαγιές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες του Χίθροου.

Στο Λονδίνο, οι πυροσβέστες έχουν δεχτεί περίπου 400 κλήσεις και τουλάχιστον δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε σπίτια, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι προκλήθηκαν από κεραυνούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να βιώσει την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ την Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου (95F) – το τρέχον ρεκόρ θερμοκρασίας του Ιουνίου είναι 35,6 βαθμοί Κελσίου, που σημειώθηκε το 1976.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας από τις 09:00 BST την Τετάρτη έως τις 21:00 την Πέμπτη.