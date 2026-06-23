Ηνωμένο Βασίλειο: Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου μετά τις καταιγίδες που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη νοτιοανατολική Αγγλία, προκαλώντας πλημμύρες, πυρκαγιές και προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να βιώσει την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου, με θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

uk
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι καταιγίδες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Αγγλία κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμύρες, πυρκαγιές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες του Χίθροου.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να βιώσει την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ την Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.
  • Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι καταιγίδες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Αγγλία κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν πλημμύρες, πυρκαγιές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες του Χίθροου.

Γαλλία: Παίκτης της Ligue 2 νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Ανασύρθηκε από τον ποταμό Ροδανό

Στο Λονδίνο, οι πυροσβέστες έχουν δεχτεί περίπου 400 κλήσεις και τουλάχιστον δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε σπίτια, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι προκλήθηκαν από κεραυνούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να βιώσει την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ την Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου (95F) – το τρέχον ρεκόρ θερμοκρασίας του Ιουνίου είναι 35,6 βαθμοί Κελσίου, που σημειώθηκε το 1976.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας από τις 09:00 BST την Τετάρτη έως τις 21:00 την Πέμπτη.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ