Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ρευματοκλοπές – Πάνω από 9 εκατ. ευρώ η ζημιά για τον ΔΕΔΔΗΕ

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπές βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ (επιχειρήσεων και οικιών), σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με σκοπό τη ρευματοκλοπή.

Τρεις συλλήψεις μελών του κυκλώματος

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη του κυκλώματος, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών.

Στα 9 εκατ. ευρώ η ζημιά στον ΔΕΔΔΗΕ

Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ.