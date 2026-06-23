Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ρευματοκλοπές – Πάνω από 9 εκατ. ευρώ η ζημιά για τον ΔΕΔΔΗΕ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπές βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος και του ΔΕΔΔΗΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης που προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας ζημιά στον ΔΕΔΔΗΕ που υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπές βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή της ΕΛΑΣ και του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε παρεμβάσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ σε Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη του κυκλώματος.
  • Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπές βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ (επιχειρήσεων και οικιών), σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με σκοπό τη ρευματοκλοπή.

Τρεις συλλήψεις μελών του κυκλώματος

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη του κυκλώματος, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών.

Στα 9 εκατ. ευρώ η ζημιά στον ΔΕΔΔΗΕ

Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ