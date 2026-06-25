Παυλίνα Βουλγαράκη: Η μητρότητα, η σχέση με τον σύζυγό της και τα παιδικά της χρόνια

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για τον σύζυγό της, τη μητρότητα και τα παιδικά της χρόνια, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, τη νύχτα της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Η τραγουδοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον σύντροφο της ζωής της και εξήγησε ότι η σχέση τους εξελίχθηκε με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που είχε συνηθίσει στο παρελθόν.

«Βασικά είναι ένας φανταστικός τύπος. Είναι ένας φανταστικός τύπος που 100% θα τον δεις και θα τον γουστάρεις σαν άτομο ή ως άντρα, δηλαδή είναι φανταστικός. Απλώς δεν είχα συνηθίσει αυτό, να επιλέγει ο άλλος. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε, με αυτή την έννοια, ότι έγινε αργά. Για μένα αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν… όλα γίνονταν πάντα πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Παυλίνα Βουλγαράκη περιέγραψε την καθημερινότητα με το παιδί της, το οποίο βρίσκεται πλέον στην ηλικία όπου περπατά και χρειάζεται διαρκή επίβλεψη.

«Είναι σε αυτή τη φάση που περπατάει και εγώ είμαι από πίσω», είπε.

Η τραγουδοποιός σχολίασε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά τα ζευγάρια μετά τον ερχομό ενός παιδιού. Όπως σημείωσε, σε αυτή την περίοδο αναδεικνύονται οι διαφορετικές εμπειρίες και οι εικόνες που έχει ο καθένας από το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε.

«Ισχύει αυτό, ότι είναι η περίοδος που σφάζεσαι, γιατί νομίζω ότι εκεί ξαφνικά φαίνεται το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας δομικά, τι έχει συνηθίσει να συμβαίνει στο σπίτι του και τι εικόνες έχει. Οπότε εκεί βγαίνουν όλα στην επιφάνεια», σημείωσε.

Τα παιδικά χρόνια και η σχέση με την οικογένειά της

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε η ίδια μαζί με τα αδέλφια της. Η τραγουδοποιός ανέφερε ότι η οικογένειά της είχε έντονη καθημερινότητα, καθώς οι γονείς της εργάζονταν διαρκώς και τα παιδιά τούς ακολουθούσαν σε πολλές δραστηριότητες.

«Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ άναρχα, θα πω. Με μια μητέρα η οποία πάντα δούλευε, ήταν πάρα πολύ ενεργή και μας έπαιρνε μαζί της παντού, στις εξετάσεις, στο γραφείο. Ο πατέρας μου που έκανε τις ομιλίες, επίσης μαζί. Δηλαδή κάπως είχαμε μάθει να μεγαλώνουμε με πάρα πολύ κόσμο γύρω-γύρω και να έχει ο ένας τον άλλον», ανέφερε.

Κλείνοντας, η τραγουδοποιός αναφέρθηκε στη σχέση που διαμορφώθηκε μέσα στην οικογένεια με το πέρασμα των χρόνων. Η ίδια στάθηκε στην απομυθοποίηση που, όπως είπε, δεν απομάκρυνε τα μέλη της οικογένειας, αλλά τα έφερε πιο κοντά.

«Σιγά σιγά με τα χρόνια, κάθε οικογένεια, έρχεται η στιγμή που απομυθοποιεί ο ένας τον άλλον. Εμείς σε αυτό το σημείο της απομυθοποίησης, αντί να ξεαγαπηθούμε και να ξενερώσουμε, αγαπηθήκαμε πιο πολύ, οπότε εκεί νομίζω ότι έδεσε».