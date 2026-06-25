Κυπριακό: Χιλιάδες παρεμβάσεις προς Βρετανούς βουλευτές μέσω της εκστρατείας #HandsOffCyprus

Χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν αποσταλεί προς Βρετανούς βουλευτές μέσω της εκστρατείας #HandsOffCyprus, την οποία διοργάνωσε η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου. Στόχος είναι να παραμείνει το Κυπριακό ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για επιστροφή της Τουρκίας σε διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση του ζητήματος, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

SCREENSHOT
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν αποσταλεί σε περισσότερους από τους μισούς βουλευτές του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκστρατείας #HandsOffCyprus, με στόχο να παραμείνει το Κυπριακό ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Βασικός άξονας της πρωτοβουλίας είναι η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών από τη βρετανική κυβέρνηση ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση του Κυπριακού. Η λύση πρέπει να στηρίζεται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.
  • Η βρετανοκυπριακή κοινότητα παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού, με την Ομοσπονδία να καλεί σε συμμετοχή στην εκστρατεία. Η αποστολή μηνύματος μέσω της πλατφόρμας διαρκεί λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και έχει σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν αποσταλεί τις τελευταίες εβδομάδες προς μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκστρατείας #HandsOffCyprus, την οποία διοργάνωσε η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η διαδικτυακή καμπάνια έχει ήδη οδηγήσει στην αποστολή χιλιάδων μηνυμάτων σε περισσότερους από τους μισούς βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων, με στόχο να παραμείνει το Κυπριακό ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έκκληση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Βασικός άξονας της φετινής πρωτοβουλίας είναι η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών από τη βρετανική κυβέρνηση ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση του Κυπριακού.

Όπως επισημαίνεται, η επιδιωκόμενη λύση θα πρέπει να στηρίζεται στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και να είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η κοινότητά μας παραμένει προσηλωμένη στη λύση»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, ευχαρίστησε την κυπριακή παροικία για τη συμμετοχή και τη στήριξή της στην εκστρατεία, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία καταφέρνει κάθε χρόνο να προσεγγίζει περισσότερους από τους μισούς Βρετανούς βουλευτές.

«Αυτό στέλνει το μήνυμα σε κάθε βουλευτή ότι η βρετανοκυπριακή κοινότητα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να καταστεί σαφές ότι οι Κύπριοι επιθυμούν τον τερματισμό της παράνομης και συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραολής.

Η Ομοσπονδία καλεί όσους δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει να αποστείλουν μήνυμα στον βουλευτή της εκλογικής τους περιφέρειας και να ενημερώσουν συγγενείς και φίλους για την πρωτοβουλία.

Μήνυμα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα

Η εκστρατεία #HandsOffCyprus διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη βρετανοκυπριακή κοινότητα ενόψει της επετείου της τουρκικής εισβολής του 1974, επιδιώκοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους Βρετανούς βουλευτές σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις θέσεις της παροικίας για την επανένωση της Κύπρου.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα της καμπάνιας, που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, επιτρέπει την αποστολή μηνύματος σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Όπως τονίζεται, πρόκειται για μια απλή διαδικασία που μπορεί να έχει σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο, μεταφέροντας ένα σαφές μήνυμα προς τη βρετανική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για τη σημασία του Κυπριακού ζητήματος.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ