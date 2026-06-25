Κυπριακό: Χιλιάδες παρεμβάσεις προς Βρετανούς βουλευτές μέσω της εκστρατείας #HandsOffCyprus

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Χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν αποσταλεί τις τελευταίες εβδομάδες προς μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εκστρατείας #HandsOffCyprus, την οποία διοργάνωσε η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η διαδικτυακή καμπάνια έχει ήδη οδηγήσει στην αποστολή χιλιάδων μηνυμάτων σε περισσότερους από τους μισούς βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων, με στόχο να παραμείνει το Κυπριακό ψηλά στην πολιτική ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έκκληση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Βασικός άξονας της φετινής πρωτοβουλίας είναι η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών από τη βρετανική κυβέρνηση ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση του Κυπριακού.

Όπως επισημαίνεται, η επιδιωκόμενη λύση θα πρέπει να στηρίζεται στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και να είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η κοινότητά μας παραμένει προσηλωμένη στη λύση»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, ευχαρίστησε την κυπριακή παροικία για τη συμμετοχή και τη στήριξή της στην εκστρατεία, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία καταφέρνει κάθε χρόνο να προσεγγίζει περισσότερους από τους μισούς Βρετανούς βουλευτές.

«Αυτό στέλνει το μήνυμα σε κάθε βουλευτή ότι η βρετανοκυπριακή κοινότητα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να καταστεί σαφές ότι οι Κύπριοι επιθυμούν τον τερματισμό της παράνομης και συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραολής.

Η Ομοσπονδία καλεί όσους δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει να αποστείλουν μήνυμα στον βουλευτή της εκλογικής τους περιφέρειας και να ενημερώσουν συγγενείς και φίλους για την πρωτοβουλία.

Μήνυμα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα

Η εκστρατεία #HandsOffCyprus διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη βρετανοκυπριακή κοινότητα ενόψει της επετείου της τουρκικής εισβολής του 1974, επιδιώκοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους Βρετανούς βουλευτές σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις θέσεις της παροικίας για την επανένωση της Κύπρου.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα της καμπάνιας, που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, επιτρέπει την αποστολή μηνύματος σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Όπως τονίζεται, πρόκειται για μια απλή διαδικασία που μπορεί να έχει σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο, μεταφέροντας ένα σαφές μήνυμα προς τη βρετανική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για τη σημασία του Κυπριακού ζητήματος.