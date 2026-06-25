Υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο: Βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο τα 276.790 ευρώ από τα συνολικά 370.000

Νέα στοιχεία προέκυψαν στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου στον Βόλο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν 276.790 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο, σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 34χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Το ποσό εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ οι Αρχές ερευνούν εάν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό στο χρηματοκιβώτιο και στις δεσμίδες των χαρτονομισμάτων. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 13χρονος φέρεται να παρέδωσε σταδιακά συνολικά 370.000 ευρώ στους εμπλεκόμενους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου στον Βόλο: Οι αστυνομικοί εντόπισαν 276.790 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι συγγενικού προσώπου του 34χρονου φερόμενου ως εμπλεκόμενου.
  • Συνολικά 370.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν οι εκβιαστές από τον 13χρονο, με τον 34χρονο να αρνείται κάθε σχέση με το ποσό, το οποίο βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιο του αποβιώσαντος θείου του.
  • Η υπόθεση, που φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή πυροτεχνήματα, βρίσκεται υπό έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ο 34χρονος έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της δίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα στοιχεία προέκυψαν στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου στον Βόλο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλο χρηματικό ποσό σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 34χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση μαζί με τέσσερις ανήλικους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο 34χρονος είχε κρύψει μέρος των χρημάτων στο σπίτι του θείου του, στις εργατικές κατοικίες. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα παρουσία εισαγγελέα και βρήκαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο το ποσό των 276.790 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι φερόμενοι ως εκβιαστές απέσπασαν συνολικά 370.000 ευρώ από τον 13χρονο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο θείος του 34χρονου, στο χρηματοκιβώτιο του οποίου εντοπίστηκαν τα χρήματα, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και δύο μήνες.

Ο 34χρονος αρνήθηκε εκ νέου ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το χρηματικό ποσό.

Η έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από την έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι ειδικοί θα εξετάσουν το χρηματοκιβώτιο και τις δεσμίδες με τα χαρτονομίσματα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος και οι τέσσερις ανήλικοι φέρονται να εκβίαζαν τον 13χρονο από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να τον ανάγκασαν να τους παραδώσει σταδιακά μεγάλο χρηματικό ποσό.

Πώς φέρεται να ξεκίνησε η υπόθεση

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή κάποια πυροτεχνήματα που είχε στην κατοχή του ο 13χρονος για τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του φέρεται να τον έπεισε να του δώσει μερικά από τα βεγγαλικά και στη συνέχεια του είπε ότι τα είχε παραδώσει στον 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία.

Από εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο 13χρονος στους αστυνομικούς, η παρέα άρχισε να τον εκβιάζει. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να του έλεγαν ότι θα κατηγορηθούν ο ίδιος και οι γονείς του, ενώ παράλληλα του ζητούσαν χρήματα για τη νομική προστασία του 34χρονου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπε μεγάλο χρηματικό ποσό. Τότε ο ανήλικος τούς αποκάλυψε όσα είχαν προηγηθεί.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η δίκη έχει οριστεί να γίνει στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

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