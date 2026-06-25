Υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο: Βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο τα 276.790 ευρώ από τα συνολικά 370.000

Νέα στοιχεία προέκυψαν στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου στον Βόλο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλο χρηματικό ποσό σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 34χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση μαζί με τέσσερις ανήλικους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο 34χρονος είχε κρύψει μέρος των χρημάτων στο σπίτι του θείου του, στις εργατικές κατοικίες. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα παρουσία εισαγγελέα και βρήκαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο το ποσό των 276.790 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι φερόμενοι ως εκβιαστές απέσπασαν συνολικά 370.000 ευρώ από τον 13χρονο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο θείος του 34χρονου, στο χρηματοκιβώτιο του οποίου εντοπίστηκαν τα χρήματα, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και δύο μήνες.

Ο 34χρονος αρνήθηκε εκ νέου ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το χρηματικό ποσό.

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Η έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από την έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι ειδικοί θα εξετάσουν το χρηματοκιβώτιο και τις δεσμίδες με τα χαρτονομίσματα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος και οι τέσσερις ανήλικοι φέρονται να εκβίαζαν τον 13χρονο από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να τον ανάγκασαν να τους παραδώσει σταδιακά μεγάλο χρηματικό ποσό.

Πώς φέρεται να ξεκίνησε η υπόθεση

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή κάποια πυροτεχνήματα που είχε στην κατοχή του ο 13χρονος για τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του φέρεται να τον έπεισε να του δώσει μερικά από τα βεγγαλικά και στη συνέχεια του είπε ότι τα είχε παραδώσει στον 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία.

Από εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο 13χρονος στους αστυνομικούς, η παρέα άρχισε να τον εκβιάζει. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να του έλεγαν ότι θα κατηγορηθούν ο ίδιος και οι γονείς του, ενώ παράλληλα του ζητούσαν χρήματα για τη νομική προστασία του 34χρονου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπε μεγάλο χρηματικό ποσό. Τότε ο ανήλικος τούς αποκάλυψε όσα είχαν προηγηθεί.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η δίκη έχει οριστεί να γίνει στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.