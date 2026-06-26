Χανιά: Ένοχος για ασέλγεια σε ανήλικη πατέρας δύο παιδιών

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, καταδικάστηκε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά πατέρας δύο παιδιών που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση κατ’ εξακολούθηση ανήλικης σε ασέλγεια η οποία συμπλήρωσε τα 14 έτη.

Πρόκειται για κοριτσάκι από το συγγενικό περιβάλλον του, το οποίο είχαν εμπιστευθεί σε εκείνον για να την επιβλέπει. Τα περιστατικά συνέβησαν την περίοδο 2016-2017 σε συνοικία των Χανίων.

Το Δικαστήριο, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, ενώ ο ίδιος έχει ομολογήσει τις πράξεις.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr η πρώην γυναίκα του με τις δύο κόρες τους έχoυν φύγει πλέον από την Ελλάδα και διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού ενώ ο ίδιος ζει και εργάζεται στα Χανια.