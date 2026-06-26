Χανιά: Ένοχος για ασέλγεια σε ανήλικη πατέρας δύο παιδιών

Πατέρας δύο παιδιών καταδικάστηκε χθες στα Χανιά σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, καθώς κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατ’ εξακολούθηση ασέλγεια σε ανήλικη συγγενή ηλικίας άνω των 14 ετών. Τα περιστατικά συνέβησαν την περίοδο 2016-2017, με τον κατηγορούμενο να έχει ομολογήσει τις πράξεις του, ενώ το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση.

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Φωτογραφία: Caleb Woods/ Unsplash
Φωτογραφία: Caleb Woods/ Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, καταδικάστηκε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά πατέρας δύο παιδιών που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση κατ’ εξακολούθηση ανήλικης σε ασέλγεια.
  • Πρόκειται για κοριτσάκι από το συγγενικό περιβάλλον του, το οποίο είχαν εμπιστευθεί σε εκείνον για να την επιβλέπει. Ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει τις πράξεις.
  • Τα περιστατικά συνέβησαν την περίοδο 2016-2017 στα Χανιά. Η πρώην σύζυγος του δράστη και οι κόρες τους έχουν φύγει από την Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ζει και εργάζεται στα Χανιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, καταδικάστηκε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά πατέρας δύο παιδιών που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση  κατ’ εξακολούθηση ανήλικης σε ασέλγεια η οποία συμπλήρωσε τα 14 έτη.

Πρόκειται για κοριτσάκι από το συγγενικό περιβάλλον του, το οποίο είχαν εμπιστευθεί σε εκείνον για να την επιβλέπει. Τα περιστατικά συνέβησαν την περίοδο 2016-2017 σε συνοικία των Χανίων.

Το Δικαστήριο, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, ενώ ο ίδιος έχει ομολογήσει τις πράξεις.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr η πρώην γυναίκα του με τις δύο κόρες τους έχoυν φύγει πλέον από την Ελλάδα και διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού ενώ ο ίδιος ζει και εργάζεται στα Χανια.

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