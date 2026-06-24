Μαργαρίτης Σχοινάς: Παρέλαβε το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων – Θα το παραδώσει στους γονείς του την Παρασκευή

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«Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς σε ανάρτησή του στο «Χ», με αφορμή την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή.

Όπως τόνισε πρόκειται για «ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη» προσθέτοντας ότι «η Σχολή Γάλακτος» είναι «φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους».

Το βραβείο παρέδωσε στον κ. Σχοινά η διευθύντρια της Σχολής Αλεξάνδρα Μέγα, σε μια πρωτοβουλία που απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του σπουδαστή και ανέδειξε το διαχρονικό μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού.