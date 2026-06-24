Μαργαρίτης Σχοινάς: Παρέλαβε το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων – Θα το παραδώσει στους γονείς του την Παρασκευή

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέλαβε το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων, το οποίο θα παραδώσει στους γονείς του. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί φόρο τιμής στη μνήμη του σπουδαστή και αναδεικνύει το διαχρονικό μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού.

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Πολιτική

Σχοινάς- πτυχίο Γιακουμάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέλαβε το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσει στους γονείς του την Παρασκευή.
  • Ο κ. Σχοινάς τόνισε πως πρόκειται για «ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη» και χαρακτήρισε τη Σχολή «φάρο γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους».
  • Η πρωτοβουλία αυτή, στην οποία το βραβείο παρέδωσε η διευθύντρια της Σχολής, απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του σπουδαστή και ανέδειξε το διαχρονικό μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς σε ανάρτησή του στο «Χ», με αφορμή την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή.

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Όπως τόνισε πρόκειται για «ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη» προσθέτοντας ότι «η Σχολή Γάλακτος» είναι «φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους».

Το βραβείο παρέδωσε στον κ. Σχοινά η διευθύντρια της Σχολής Αλεξάνδρα Μέγα, σε μια πρωτοβουλία που απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του σπουδαστή και ανέδειξε το διαχρονικό μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού.

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