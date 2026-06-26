Φιλιππίνες: Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στη νήσο Μιντανάο

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Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, σύμφωνα με δεδομένα του του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά από έναν ισχυρό σεισμό στην ίδια περιοχή που σκότωσε περισσότερους από 80 ανθρώπους.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 19:42 το απόγευμα (τοπική ώρα / 14:42 ώρα Ελλάδας) είχε εστιακό βάθος 65,7 χλμ, με επίκεντρο περίπου 21 χιλιόμετρα από την πόλη Σαρανγκάνι στο νησί Μιντανάο, σύμφωνα με το USGS. Δεν εκδόθηκε αμέσως προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Σεισμών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 83 χλμ. νότια της πόλης Τζενεράλ Σάντος και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 54 χλμ.

Η κρατική σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων Phivolcs μέτρησε τη σεισμική δόνηση σε 6,6 βαθμούς. Σύμφωνα με αυτή την πηγή ο σεισμός που σημειώθηκε 90 χλμ νοτιοδυτικά του νησιού Μπαλούτ στην επαρχία Νταβάο Οξιντεντάλ είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. Η Phivolcs σημείωσε ότι αναμένονται μετασεισμοί, αλλά δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

«Ήταν αρκετά ισχυρός, αλλά διήρκησε σε λίγο. Είδαμε το τραπέζι και λάμπες να τρέμουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέρσον Ταλαχίγκ, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην πόλη Σάντα Μαρία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Ο προηγούμενος σεισμός της 8ης Ιουνίου, μεγέθους 7,8 βαθμών, που έπληξε το νησί, προκάλεσε καταρρεύσεις κτιρίων και κατολισθήσεις, εκτοπίζοντας χιλιάδες, σκοτώνοντας 81 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 1.300.

Το τελευταίο διάστημα είναι έντονη η σεισμικότητα στις Φιλιππίνες. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες τη Δευτέρα (15/6).