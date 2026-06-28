Μπερδεύτηκε ο Τζο Μπάιντεν – Αναζητούσε οδηγίες για να κατέβει από τη σκηνή μετά την ομιλία του σε γκαλά

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παραβρέθηκε σε γκαλά του Δημοκρατικού Κόμματος το Σάββατο, όπου πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα αιχμηρή ομιλία κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χρειάστηκε όμως μια μικρή καθοδήγηση για το πώς να κατέβει από τη σκηνή στο φινάλε.

Η σφοδρή επίθεση κατά του Τραμπ

Ο Μπάιντεν, ο οποίος εξωθήθηκε εκτός της κούρσας για την επανεκλογή του από συντρόφους του Δημοκρατικούς το 2024 μετά την καταστροφική του εμφάνιση στο ντιμπέιτ εναντίον του Τραμπ, υπεραμύνθηκε του έργου του και επιτέθηκε σφοδρά στον διάδοχό του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σύνοδο κορυφής «Fight Back & Win» του Δημοκρατικού Κόμματος του Μέριλαντ, κοντά στη Βαλτιμόρη.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «επέλεξε τον [Βλαντίμιρ] Πούτιν» αντί για τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Μπάιντεν, αυτή η στάση συνδέεται με «σκόπιμη διαστρέβλωση και καταστροφή του ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας την ανησυχία του για την αξιοπιστία των αμερικανικών δεσμεύσεων.

Μπερδεύτηκε στο τέλος της ομιλίας του

Όπως αναφέρει η NY Post, στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Μπάιντεν επανέλαβε μια γνώριμη επωδό σχετικά με την ικανότητα του έθνους να ξεπερνά τις προκλήσεις – και στη συνέχεια αναζήτησε βοήθεια για να καταλάβει από ποια πλευρά έπρεπε να αποχωρήσει από τη σκηνή. Γύρισε προς το πλάι αναζητώντας καθοδήγηση και στη συνέχεια έδειξε προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις για να βρει τη σωστή διαδρομή. Μόλις προσανατολίστηκε, αποχώρησε από τη σκηνή έχοντας γυρισμένη την πλάτη του στο κοινό.

Η εμφάνισή του στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Live! Casino & Hotel στο Ανόβερο του Μέριλαντ, έγινε μόλις λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο.

Όπως αναφέρει η NY Post, σε εκείνη την εκδήλωση, ένας σαστισμένος Μπάιντεν έμεινε να στέκεται αμήχανα στη σκηνή μετά την ολοκλήρωσή της. «Πού είναι η εγγονή μου;» φώναξε καθώς περπατούσε προς το βήμα όταν αυτή τελείωσε. Άλλες φορές, καθοδηγούνταν από την πρώην πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν.

Μισοέκλεινε τα μάτια του

Ο Μπάιντεν, 83 ετών, βασίστηκε σε υποβολέα για να πραγματοποιήσει την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου, μισοκλείνοντας τα μάτια του κατά διαστήματα, ενώ έβηξε έντονα αρκετές φορές στην αρχή. «Έχετε παρατηρήσει ότι οι Αμερικανοί λένε πως η οικονομία υπό τη διακυβέρνηση Μπάιντεν είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι υπό τον Τραμπ;» είπε στους οπαδούς του κόμματος στη βαθιά «μπλε» (Δημοκρατική) πολιτεία.

«Δεν είναι μόνο τα έργα ματαιοδοξίας του – το ξήλωμα της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για να δημιουργηθεί χώρος για την αίθουσα χορού του. Το να βάζει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι. Η ανέγερση μιας αψίδας προς τιμήν του. Ακόμα και η πρόσληψη δικού του ανθρώπου για την πισίνα για να φτιάξει τη δεξαμενή αντανάκλασης. Ουάου – τι λούζερ», είπε ο Μπάιντεν εν μέσω χειροκροτημάτων. Χαρακτήρισε «απλώς συγκλονιστικό για μένα» το γεγονός ότι ο Τραμπ έβγαλε «δισεκατομμύρια δολάρια» επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «δεν έχει ντροπή».

«Η δεξαμενή αντανάκλασης αντανακλά κάτι ακόμα χειρότερο από τον ναρκισσισμό και την ανικανότητα που βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της κυβέρνησης», συνέχισε. «Είναι η διαφθορά, η διαφθορά, η απροκάλυπτη, κατάφωρη διαφθορά. Διαφθορά σε κλίμακα που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στην αμερικανική ιστορία, σε καμία κυβέρνηση». «Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι ο Τραμπ θέλει να δώσει τα χρήματα των φορολογουμένων, τα δικά σας χρήματα, στους στασιαστές της 6ης Ιανουαρίου. Αυτό θέλει να κάνει», είπε ο Μπάιντεν στο πλήθος. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να αποζημιωθούν. Αξίζουν να μπουν στη φυλακή για πάρα, πάρα, πάρα πολύ καιρό».

Αυτές οι διαδοχικές αμήχανες στιγμές του Μπάιντεν έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά λίστα παρόμοιων περιστατικών κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπου έχανε τον προσανατολισμό του στη σκηνή – με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γνωστή φωτογράφιση στη Σύνοδο της G7 στην Ιταλία το 2024.

Παράλληλα, ο ίδιος απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στην εσωκομματική ιδεολογική μάχη που έχει ξεσπάσει στους Δημοκρατικούς, μετά τη νίκη των δημοκρατικών σοσιαλιστών σε τρεις προκριματικές εκλογές της Νέας Υόρκης.

Ο πρώην πρόεδρος δίνει μάχη με καρκίνο του προστάτη σταδίου 4. Η πρώην πρώτη κυρία έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις της στα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της βιβλίου. Σε αυτό, μάλιστα, αποκαλύπτει πως η πρώτη της σκέψη κατά την καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν στο προεδρικό ντιμπέιτ του 2024 ήταν ότι ο σύζυγός της «παθαίνει εγκεφαλικό».