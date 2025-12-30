Θεσσαλονίκη: Μήνυση κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας για τη διαρροή δικογραφίας σε βάρος του – «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διαρροή στοιχείων της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί σε βάρος του αναφορικά με την υπόθεση ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, που φέρεται να εισέπραξε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα emakedonia.gr, ο Γιώργος Μπότας ζητά να εξετασθούν ποιοι είναι αυτοί που διακίνησαν τα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβε και να κινηθεί η νομική διαδικασία για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συκοφαντικής δυσφήμησης διά του τύπου και διαρροής απόρρητων στοιχείων.

Ο Γιώργος Μπότας, είναι μέλος του συντονιστικού μπλόκου Μαλγάρων και γενικός γραμματέας Β’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φέρεται να δήλωνε ανύπαρκτα αγροτεμάχια, εισπράττοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεσμεύτηκαν την περασμένη Παρασκευή, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση ή κλήση από τις αρμόδιες αρχές.

«Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όπως λέει και η παροιμία “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται”. Θα το πάμε μέχρι τέλους, Ε μέχρι να δικαιωθούμε, να λυθεί αυτή η υπόθεση και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχθεί. Είναι κυριολεκτικά μια μικρή έλλειψη ελέγχου, κάποια έλλειψη δικαιολογητικών. Τα χωράφια είναι πραγματικά, καλλιεργούνται, κάθε χρόνο παράγουν 250 τόνους ρύζι», δήλωσε ο μηνυτής.

Όπως γνωστοποίησε η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου, το επόμενο διάστημα θα προσφύγουν κατά της διάταξης για την αποδέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.