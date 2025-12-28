Γιώργος Μπότας: Τι απαντά ο αγρότης για τη δέσμευση των λογαριασμών του και το πόρισμα για τα 17 χωράφια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Εξελίξεις υπάρχουν γύρω από την υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή από τη βόρεια Ελλάδα, ο οποίος είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς που συνδέονται με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμεύονται. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας του αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας ενημερώθηκε από δημοσιεύματα ότι κατηγορείται για 17 “αγροτεμάχια-φαντάσματα”, με τον ίδιο να μην έχει έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση.

Ο κ. Μπότας, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, γνωστοποίησε ήδη από την Παρασκευή ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του, λέγοντας ότι σε επικοινωνία που είχε με την τράπεζα, του είπαν ότι πρόκειται για εντολή του ελληνικού FBI. «Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο έγινε αυτό. Έχω λάβει όλες τις πληρωμές με νόμιμο τρόπο», ανέφερε, σημειώνοντας πως μέχρι την Πέμπτη έκανε κανονικά συναλλαγές και το πρόβλημα εμφανίστηκε την Παρασκευή όταν πήγε στο περίπτερο και επιχείρησε να πληρώσει με την κάρτα του. Εκεί διαπίστωσε ο λογαριασμός ήταν μηδενικός.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να βρω το λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα, δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου λένε ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772 που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI», ανέφερε το απόγευμα του Σαββάτου σε νέες δηλώσεις του, κάνοντας λόγο για αναίτια πράξη.

Σημειώνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι δεσμεύσεις στους λογαριασμούς του έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας για παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, επικαλούμενα το πόρισμα του «ελληνικού FBI», ο γενικός γραμματέας του Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας φέρεται να δήλωνε εικονικές μισθώσεις εκτάσεων προκειμένου να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το συνολικό ποσό που ερευνάται να αγγίζει τις 126.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο πόρισμα, ο κ. Μπότας για τα 17 επίμαχα αγροτεμάχια, φέρεται να έλαβε οικονομική ενίσχυση ύψους 49.021,14 ευρώ. και η συνολική οικονομική ενίσχυση που εισέπραξε με τη μορφή επιδότησης για την πενταετία από το 2019 μέχρι και το 2024 ανέρχεται σε 126.448,66 ευρώ.

Τι απαντά ο ελεγχόμενος αγρότης για τα 17 χωράφια «φαντάσματα»

Ο Γιώργος Μπότας, μίλησε στην ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής από το μπλόκο των Μαλγάρων, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως λέει, τον άφησε άναυδο. Όπως ανέφερε, διαπίστωσε τυχαία ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

«Πήρα τηλέφωνο στην τράπεζα να ρωτήσω τι συμβαίνει με τους λογαριασμούς μου και μου είπαν ότι έχουν δεσμευτεί από το ελληνικό FBI για οικονομικό έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Το ακόμη πιο εξοργιστικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ενημερώθηκε για τους λόγους της δέσμευσης μέσω δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο.

«Έμαθα από sites ότι κατηγορούμαι για 17 “αγροτεμάχια-φαντάσματα” και για επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουν τα sites τη δικογραφία μου; Αυτό είναι επαίσχυντο», τόνισε.

Ο κ. Μπότας ξεκαθάρισε ότι δεν είναι «κτηματίας», αλλά επαγγελματίας αγρότης εδώ και 20 χρόνια, ο οποίος νοικιάζει αγροτεμάχια και υποβάλλει κανονικά και νόμιμα δηλώσεις ΟΣΔΕ, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

«Έχει παγώσει όλη μου η ζωή. Οικογενειακά και επαγγελματικά έχω καταστραφεί. Αναγκάζομαι να ζητάω βοήθεια για να καλύψω βασικές υποχρεώσεις», ανέφερε, κάνοντας λόγο για ηθική και οικονομική ζημιά.

Τη Δευτέρα, όπως είπε, έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.