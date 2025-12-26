Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του – «Δεν έχω ιδέα γιατί έγινε αυτό» – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του – «Δεν έχω ιδέα γιατί έγινε αυτό» – ΒΙΝΤΕΟ

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Όπως είπε, σήμερα (26/12) το πρωί διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του είναι δεσμευμένοι και σε επικοινωνία που είχε με την τράπεζα του είπαν ότι είναι εντολή του ελληνικού FBI.

Ο κ. Μπότας, σύμφωνα με τη voria.gr, αναφέρει ότι μέχρι χθες έκανε κανονικά συναλλαγές και το πρόβλημα εμφανίστηκε σήμερα όταν πήγε στο περίπτερο και επιχείρησε να πληρώσει με την κάρτα του. Εκεί διαπίστωσε ο λογαριασμός ήταν μηδενικός. «Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο έγινε αυτό. Έχω λάβει όλες τις πληρωμές με νόμιμο τρόπο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου πήρε κανονικά όλες τις νόμιμες επιδοτήσεις.

