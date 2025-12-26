Ιωάννα Τούνη: Χαρίζει παιχνίδια του γιου της για καλό σκοπό – «Πιστεύω δεν θα το καταλάβει ότι λείπουν»

Λίγες ημέρες μετά το φιλανθρωπικό μπαζάρ που διοργάνωσε με τις φίλες της, η Ιωάννα Τούνη που περνά τις γιορτινές ημέρες με τον γιο της, αποφάσισε να δωρίσει μερικά από τα παιχνίδια του σε κάποιο ίδρυμα.

Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της, έκανε μια εκκαθάριση στα παιχνίδια του μικρού Πάρη και αποφάσισε να τα δώσει σε κάποιο ίδρυμα για να χαρίσει χαμόγελα και σε άλλα παιδάκια.

Τα παιχνίδια του Πάρη θα βρουν νέα σπίτια, φέρνοντας χαμόγελα σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη, ενώ ο μικρός συνεχίζει να απολαμβάνει τα δώρα του από φίλους και συγγενείς.

«Χθες, όταν κοιμήθηκε ο Πάρης, έβγαλα από τα καλάθια όλα τα παιχνίδια του και τα έκανα εκκαθάριση και ταξινόμηση. Όσα δεν παίζει πολύ τα έβγαλα σε μια άκρη για να τα χαρίσουμε σε κάποιο ίδρυμα. Πιστεύω δε θα το καταλάβει ότι λείπουν, γιατί τώρα, λόγω Χριστουγέννων, πήρε πολλά νέα δώρα από τους φίλους μου, που τον κακομαθαίνουν», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.