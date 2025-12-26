Ιωάννα Τούνη: Χαρίζει παιχνίδια του γιου της για καλό σκοπό – «Πιστεύω δεν θα το καταλάβει ότι λείπουν»

Σύνοψη από το

  • Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να δωρίσει μερικά από τα παιχνίδια του γιου της, Πάρη, σε κάποιο ίδρυμα για καλό σκοπό. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το φιλανθρωπικό μπαζάρ που διοργάνωσε.
  • Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της, έκανε μια εκκαθάριση στα παιχνίδια του μικρού Πάρη. Στόχος είναι να χαρίσει χαμόγελα και σε άλλα παιδάκια που τα έχουν ανάγκη.
  • Τα παιχνίδια του Πάρη θα βρουν νέα σπίτια, ενώ ο μικρός συνεχίζει να απολαμβάνει τα δώρα του από φίλους και συγγενείς. Η ίδια πιστεύει ότι «δε θα το καταλάβει ότι λείπουν» λόγω των νέων δώρων.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: j.touni/ Instagram

Λίγες ημέρες μετά το φιλανθρωπικό μπαζάρ που διοργάνωσε με τις φίλες της, η Ιωάννα Τούνη που περνά τις γιορτινές ημέρες με τον γιο της, αποφάσισε να δωρίσει μερικά από τα παιχνίδια του σε κάποιο ίδρυμα.

Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της, έκανε μια εκκαθάριση στα παιχνίδια του μικρού Πάρη και αποφάσισε να τα δώσει σε κάποιο ίδρυμα για να χαρίσει χαμόγελα και σε άλλα παιδάκια.

Τα παιχνίδια του Πάρη θα βρουν νέα σπίτια, φέρνοντας χαμόγελα σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη, ενώ ο μικρός συνεχίζει να απολαμβάνει τα δώρα του από φίλους και συγγενείς.

«Χθες, όταν κοιμήθηκε ο Πάρης, έβγαλα από τα καλάθια όλα τα παιχνίδια του και τα έκανα εκκαθάριση και ταξινόμηση. Όσα δεν παίζει πολύ τα έβγαλα σε μια άκρη για να τα χαρίσουμε σε κάποιο ίδρυμα. Πιστεύω δε θα το καταλάβει ότι λείπουν, γιατί τώρα, λόγω Χριστουγέννων, πήρε πολλά νέα δώρα από τους φίλους μου, που τον κακομαθαίνουν», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

