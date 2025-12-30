Πλεύρης για αγρότες: Εάν συνεχιστεί η παρακώλυση των συγκοινωνιών, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης

Ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με δηλώσεις του τάσσεται υπέρ της σκληρότερης γραμμής έναντι των αγροτών, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε παρέμβαση της Δικαιοσύνης, εφόσον συνεχιστούν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία, καθώς υπάρχει παρακώλυση των συγκοινωνιών.

«Σε ένα κράτος δικαίου, αν διαπράττεται ένα ποινικό αδίκημα, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης», αλλά της Δικαιοσύνης, ανέφερε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1». Όπως σημείωσε, εκτός από τα ποινικά μέτρα, υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει η κυβέρνηση, αφού οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ θέτουν και ζητήματα ασφάλειας.

«Προφανώς, αν συνεχίσουμε να συζητάμε με όρους περιορισμού της κυκλοφορίας, μπορεί να επιβληθούν οι απαιτούμενες κυρώσεις», τόνισε ο κ. Πλεύρης, συμπληρώνοντας πως πρώτη μας μέριμνα πρέπει να είναι η ασφάλεια του κόσμου που μετακινείται. «Η κυβέρνηση θέλει διάλογο και αποκλιμάκωση, και πλέον βλέπουμε και αγρότες να θέλουν να συζητήσουν», σημείωσε.

Ο ίδιος έθεσε ως βασικό στόχο τους ανοιχτούς δρόμους.

«Ορθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να πάει στην αποκλιμάκωση, αν αυτό δεν επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του κράτους η απαιτούμενη κλιμάκωση για να παραδοθούν οι δρόμοι», είπε, για να επαναλάβει:

“Αν φανεί ότι δεν υπάρχει διάθεση για συζήτηση, πρέπει να επιβληθούν όλα τα μέτρα για να παραδοθούν οι δρόμοι στους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς γιατί υπήρχαν τόσοι αγρότες που έπαιρναν λεφτά χωρίς έλεγχο, ο κ. Πλεύρης είπε πως «έχουμε αποδεχτεί την πολιτική ευθύνη. Το βασικό σκέλος του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει να κάνει με το ότι κάποιοι έπαιρναν χρήματα που δεν τα δικαιούνταν. Έλεγχος θα γίνει σε όλους. Και όσοι πήραν λεφτά παράνομα και είναι στους δρόμους, είναι τουλάχιστον προκλητικοί».

“Το πρόβλημα με τη μετανάστευση εντοπίζεται στην Κρήτη”

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στις μεγάλες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών, εξηγώντας ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, υπεραμυνόμενος των σκληρών μέτρων.

«Με την ψήφιση των μέτρων κλείνουμε τον χρόνο με 24% μείωση και το πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα μέτρα με 45% μείωση άρα τα σκληρά μέτρα έχουν αποδώσει», είπε.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει προβληματική, καθώς «δεν υπάρχει αξιόπιστος συνομιλητής», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αναστολή ασύλου, σημειώνοντας:

«Η αναστολή ασύλου είναι το τρίμηνο που είχαμε τις μικρότερες ροές».

«Το να ασκούμε κριτική σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε το σύνολο της δικαστικής κρίσης ή τις ίδιες αποφάσεις», είπε στη συνέχεια ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ευθυγραμμιζόμενος με την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τα pushbacks.

Υπενθυμίζεται πως σε ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας, ασκώντας κριτική στη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, τόνισε πως συντάσσεται με «ευρωπαϊκές δυνάμεις και 9 Ευρωπαίους πρωθυπουργούς που ζητούν να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα από το Διεθνές Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Η νομολογία πολλών διεθνών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας», υποστήριξε ο κ. Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας άδικες τις κριτικές που έχουν ασκηθεί πολλές φορές στη χώρα. «Το να φυλάς τα σύνορά σου είναι κάτι που οφείλεις να κάνεις. Θα πάρουμε ό,τι μέτρα χρειαστεί, για να περιοριστεί κι άλλο το προσφυγικό πρόβλημα», κατέληξε.

«Να ξέρετε ότι έχει ανοίξει η κουβέντα στην Ευρώπη για τη φύλαξη των συνόρων της και αυτή η κουβέντα δεν θα σταματήσει. Αυτή η κουβέντα θα σέβεται την επιθυμία των ευρωπαίων πολιτών ότι δεν μπορεί όλη η Ασία και η Αφρική αν θέλει να έρθει στην Ευρώπη να έρθει μέσω παρανόμων κυκλωμάτων διακινητών. Η είσοδος στην Ευρώπη θα γίνεται μόνο με τις νόμιμες διαδικασίες», συμπλήρωσε.