Εύβοια: Μέθυσε και… ξέσπασε σε τρία αυτοκίνητα – Συνελήφθη ο 20χρονος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας

  • Ένας 20χρονος υπό την επήρεια μέθης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε τρία αυτοκίνητα στην Κάρυστο Εύβοιας, σπάζοντας τζάμια και προκαλώντας φθορές στο αμάξωμα.
  • Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
  • Ο 20χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση κλοπής σε περίπτερο.
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/12) στην περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια, όταν ένας 20χρονος, που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο 20χρονος προχώρησε σε εκτεταμένες ζημιές σε τρία αυτοκίνητα, σπάζοντας τζάμια και προκαλώντας φθορές στο αμάξωμα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια πέρασε τη διαδικασία του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων υπέβαλαν τις σχετικές καταγγελίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση κλοπής σε περίπτερο.

 

