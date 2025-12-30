Ουκρανία: Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε λιμάνια της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε εμπορικά πλοία

Η Ρωσία πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, επιθέσεις σε υποδομή στην περιοχή της Οδησσού, στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σε δύο εμπορικά πλοία και σε εγκαταστάσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, Πιβντένι και Τσορνομόρσκ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Ο Κουλέμπα δήλωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο με σιτηρά υπό παναμαϊκή σημαία υπέστη ζημιές και ότι επλήγη επίσης μια αποθήκη πετρελαίου. Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στην εφαρμογή Telegram, ένα άτομο τραυματίσθηκε στις εν λόγω επιθέσεις.

«Πρόκειται για μία ακόμη στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας σε υποδομές ενός εμπορικού λιμανιού. Ο εχθρός προσπαθεί να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα και να προκαλέσει εμπλοκή στην ναυτιλία», είπε ο Κουλέμπα, προσθέτοντας ότι παρά τις επιθέσεις και τα δύο λιμάνια συνεχίζουν την λειτουργία τους.

Η Οδησσός και η ευρύτερη γύρω της περιοχή φιλοξενούν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και για την επιβίωση της οικονομίας της σε καιρό πολέμου.

Η Ουκρανία είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών του πολέμου, ο ρόλος της Οδησσού και των δύο άλλων λιμανιών της – Πιβντένι και Τσορνομόρσκ – ως σημαντικών εμπορικών κόμβων αυξήθηκε, καθώς άλλα ουκρανικά λιμάνια καταστράφηκαν, καταλήφθηκαν ή διαταράχθηκε η λειτουργία τους, από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τους τελευταίους μήνες, ο θαλάσσιος πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει ενταθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν επιτεθεί σε ναυτικά και εμπορικά στοιχεία στη Μαύρη Θάλασσα και πέρα από αυτήν.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τα θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη της για επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην πόλη της Οδησσού και στις λιμενικές της υποδομές.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)