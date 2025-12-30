Θεσσαλονίκη: Ζημιές στον δήμο Θέρμης από τους θυελλώδεις ανέμους την Κυριακή – Έπεσαν 28 δέντρα, ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια

  • Ζημιές άφησαν πίσω τους οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Κυριακή αρκετές περιοχές του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Καταγράφηκαν πτώσεις συνολικά 28 δέντρων και ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια, με συνέπεια διακοπές ηλεκτροδότησης.- Τα δέντρα έπεσαν σε δέκα περιοχές, ενώ στη Θέρμη, σε δύο περιπτώσεις, κάδοι ανακύκλωσης παρασύρθηκαν από τους ανέμους και έπεσαν σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές.- Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, με τη σημαντική συνεισφορά 28 Εθελοντών, εργάστηκαν αδιάκοπα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ παρενέβησαν στις περιπτώσεις όπου κλαδιά δέντρων έπεσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζημιές άφησαν πίσω τους οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Κυριακή αρκετές περιοχές του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον σχετικό απολογισμό, καταγράφηκαν πτώσεις συνολικά 28 δέντρων και ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια, οι οποίες είχαν ως συνέπεια διακοπές ηλεκτροδότησης.

Έως και χθες, τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης επιχειρούσαν για να επιδιορθώσουν τις ζημίες.

Τα δέντρα έπεσαν στις περιοχές Θέρμη, Τριάδι, Νέα Ραιδεστός, Καρδία, Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Αγία Παρασκευή, Ταγαράδες, Λακκιά και στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης, Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Επίσης, στη Θέρμη, σε δύο περιπτώσεις, κάδοι ανακύκλωσης απορριμμάτων παρασύρθηκαν από τους ανέμους και έπεσαν σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων από τους θυελλώδεις ανέμους οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλων Διευθύνσεων εργάστηκαν αδιάκοπα την Κυριακή και την Δευτέρα. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά συνολικά 28 Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και Μίκρας.

«Στις μόνες περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε ήταν εκεί όπου κλαδιά δέντρων έπεσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Λόγω της επικινδυνότητας, σε αυτά τα περιστατικά παρεμβαίνουν μόνον τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ», επισημαίνει ο κ. Κουγιουμτζίδης ο οποίος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.

