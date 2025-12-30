Θεσσαλονίκη: Ζημιές στον δήμο Θέρμης από τους θυελλώδεις ανέμους την Κυριακή – Έπεσαν 28 δέντρα, ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια

Ζημιές άφησαν πίσω τους οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Κυριακή αρκετές περιοχές του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον σχετικό απολογισμό, καταγράφηκαν πτώσεις συνολικά 28 δέντρων και ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια, οι οποίες είχαν ως συνέπεια διακοπές ηλεκτροδότησης.

Έως και χθες, τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης επιχειρούσαν για να επιδιορθώσουν τις ζημίες.

Τα δέντρα έπεσαν στις περιοχές Θέρμη, Τριάδι, Νέα Ραιδεστός, Καρδία, Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Αγία Παρασκευή, Ταγαράδες, Λακκιά και στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης, Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Επίσης, στη Θέρμη, σε δύο περιπτώσεις, κάδοι ανακύκλωσης απορριμμάτων παρασύρθηκαν από τους ανέμους και έπεσαν σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων από τους θυελλώδεις ανέμους οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλων Διευθύνσεων εργάστηκαν αδιάκοπα την Κυριακή και την Δευτέρα. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά συνολικά 28 Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και Μίκρας.

«Στις μόνες περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε ήταν εκεί όπου κλαδιά δέντρων έπεσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Λόγω της επικινδυνότητας, σε αυτά τα περιστατικά παρεμβαίνουν μόνον τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ», επισημαίνει ο κ. Κουγιουμτζίδης ο οποίος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.