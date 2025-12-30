Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Στέφανος Σαράτσης ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την πορεία του στη γαστρονομία. Από τα πρώτα του βήματα στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την άφιξη στην Αθήνα και την Πάρο, μας ξεναγεί στο όραμά του και στα μυστικά της επιτυχίας. Στο steak house «Στα Καλά Καθούμενα», που έχει γίνει talk-of-the-town, η αγάπη για τα premium κρέατα συναντά την ελληνική κουλτούρα της διασκέδασης. Κάθε πιάτο έχει ψυχή, κάθε εμπειρία μένει αξέχαστη, ένα πραγματικό φαινόμενο για τους λάτρεις του καλού φαγητού.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.

