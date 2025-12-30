ΟΣΥ: Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράζει δώρα μέχρι τα Φώτα σε λεωφορεία της Αθήνας και του Πειραιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εναρμονισμένα στο εορταστικό κλίμα, έξι λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) σε Αθήνα και Πειραιά πραγματοποιούν διαδρομές «ντυμένες» με φως, στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης που εκπέμπει η γέννηση του Θεανθρώπου, αλλά και της προσμονής για μια τυχερή νέα χρονιά.

Η οικογένεια της ΟΣΥ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας φέτος για πρώτη χρονιά «έντυσε» λεωφορεία της, προσθέτοντας μια χαρούμενη νότα στην εορταστική περίοδο και ανταποδίδει στο επιβατικό κοινό που την εμπιστεύεται για τις καθημερινές μετακινήσεις του ένα μικρό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης.

Ο Άγιος Βασίλης, επέλεξε από τη Δευτέρα 29/12/2025 μέχρι και την παραμονή των Φώτων, να μετακινηθεί με τα λεωφορεία ως επιβάτης και να μοιράσει πρωτοχρονιάτικα δωρο-λαχεία – έκπληξη στους πολίτες.

Οι επιβάτες μας, αναφέρει η ΟΣΥ, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πακέτα εισιτηρίων 5+1 διαδρομές, 10+1 διαδρομές και εισιτήρια πενθήμερης διάρκειας, που αποτελούν ευγενική χορηγία στην εταιρία από τον ΟΑΣΑ.

«Σταθερά προσηλωμένοι στην ποιοτική εξυπηρέτηση και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών της Αττικής, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη προσπάθεια για τη δημιουργία των αστικών συγκοινωνιών που ονειρεύονται οι επιβάτες μας και προσθέτουμε τις ευχές μας για μια νέα χρονιά γεμάτη ευχάριστες διαδρομές, φως, τύχη, προσωπική και κοινωνική ευημερία» τονίζει η ΟΣΥ στην ενημέρωσή της.