ΟΣΥ: Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράζει δώρα μέχρι τα Φώτα σε λεωφορεία της Αθήνας και του Πειραιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΣΥ: Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράζει δώρα μέχρι τα Φώτα σε λεωφορεία της Αθήνας και του Πειραιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εναρμονισμένα στο εορταστικό κλίμα, έξι λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) σε Αθήνα και Πειραιά πραγματοποιούν διαδρομές «ντυμένες» με φως, στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης που εκπέμπει η γέννηση του Θεανθρώπου, αλλά και της προσμονής για μια τυχερή νέα χρονιά.

Η οικογένεια της ΟΣΥ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας φέτος για πρώτη χρονιά «έντυσε» λεωφορεία της, προσθέτοντας μια χαρούμενη νότα στην εορταστική περίοδο και ανταποδίδει στο επιβατικό κοινό που την εμπιστεύεται για τις καθημερινές μετακινήσεις του ένα μικρό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης.

Ο Άγιος Βασίλης, επέλεξε από τη Δευτέρα 29/12/2025 μέχρι και την παραμονή των Φώτων, να μετακινηθεί με τα λεωφορεία ως επιβάτης και να μοιράσει πρωτοχρονιάτικα δωρο-λαχεία – έκπληξη στους πολίτες.

Οι επιβάτες μας, αναφέρει η ΟΣΥ, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πακέτα εισιτηρίων 5+1 διαδρομές, 10+1 διαδρομές και εισιτήρια πενθήμερης διάρκειας, που αποτελούν ευγενική χορηγία στην εταιρία από τον ΟΑΣΑ.

«Σταθερά προσηλωμένοι στην ποιοτική εξυπηρέτηση και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών της Αττικής, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη προσπάθεια για τη δημιουργία των αστικών συγκοινωνιών που ονειρεύονται οι επιβάτες μας και προσθέτουμε τις ευχές μας για μια νέα χρονιά γεμάτη ευχάριστες διαδρομές, φως, τύχη, προσωπική και κοινωνική ευημερία» τονίζει η ΟΣΥ στην ενημέρωσή της.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Αστικές συγκοινωνίες: Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα χάρτινα εισιτήρια – Έρχονται τα «ThessTicket»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση κατά 0,13% – Στα 151,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στα ορεινά της Αττικής – «Νιφάδες χιονιού μέχρι τη θάλασσα», λέει ο Τσατραφύλλιας

Το εσωτερικό καταψύκτη θα θυμίζει ο καιρός την Πρωτοχρονιά, καθώς το θερμόμετρο θα πέσει κάτω ...
19:25 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου έξω από σχολείο – Χειροπέδες και στους γονείς τους 

Εξελίξεις σχετικά με το σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού ενός 15χρονου, έξω από Γυμνάσιο της Πάτρ...
18:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανείπωτος πόνος στο «τελευταίο αντίο» στην 31χρονη ορειβάτισσα

Ξεκίνησε να γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τους τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια,...
18:27 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Τροχαία για τις εκδηλώσε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι