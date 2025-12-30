Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα: Από ποιους θα τα «ακούσουν» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί αρχηγοί

Σύνοψη από το

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 10:00, διάφορες ομάδες για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.
  • Οι πολιτικοί αρχηγοί Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ) θα ακούσουν επίσης τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στα γραφεία των κομμάτων τους, από διάφορες αδελφότητες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας

Τα κάλαντα θα ακούσουν, ως είθισται, το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 10:00, θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Στις 11:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα δεχτεί για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στις 12:00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θέρμης.

 

