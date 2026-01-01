Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε το μεσημέρι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου συνομίλησε με ασθενείς και εργαζόμενους.
  • Επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, ενημερωμένος για το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών που λειτουργεί εκεί.
  • Επίσης ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνουν την ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών ώστε να γίνεται γρήγορα η πρώτη διαλογή, και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου κάθε περιστατικό να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.

Επίσης ενημερώθηκε επίσης για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.

