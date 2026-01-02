Ελβετία: Αγωνία για 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται μετά τη φωτιά στο «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά

Μεταξύ των αγνοουμένων από την πολύνεκρη πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας βρίσκεται και μία Ελληνίδα, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το 15χρονο κορίτσι βρισκόταν στο μπαρ μαζί με την παρέα του και διασκέδαζαν όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που μετρά τουλάχιστον 40 νεκρούς και 115 τραυματίες. Οι γονείς της, που είναι κάτοικοι Ελβετίας, την αναζητούν. Το κορίτσι έχει διπλή ιθαγένεια, ελληνική και ελβετική.

Από τις ελβετικές Αρχές ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες αν είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους.

Η ανάρτηση που έχει κάνει η οικογένειά της στον λογαριασμό με τους αγνοουμένους

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Partage des avis de recherche après l’incendie du Constellation (@cransmontana.avisderecherche)

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ

Ελβετία: Γονείς αναζητούν τα παιδιά τους – Δημιουργήθηκε λογαριασμός στο Instagram

Συγγενείς αναζητούν τους αγνοούμενους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένας προσωρινός λογαριασμός στο Instagram , ο οποίος θα διαγραφεί μόλις βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Οι διαχειριστές του λογαριασμού δημοσιεύουν φωτογραφίες των αγνοουμένων.

Μεταξύ πολλών δημοσιεύσεων υπάρχουν πληροφορίες για τους νέους που βρέθηκαν στο “Le Constellation” το βράδυ της Τετάρτης. Οι συγγενείς παρέχουν τους αριθμούς τηλεφώνου τους και ελπίζουν να επικοινωνήσουν σύντομα μαζί τους. Ανάμεσα στα ονόματα είναι και εκείνο της 15χρονης Ελληνίδας.