Κέρδισε το φλουρί η Ελεονώρα Μελέτη: Η οικογενειακή φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram – «Σας στέλνω φιλί με αστερόσκονη τύχης»

Η Ελεονώρα Μελέτη είχε την τύχη με το μέρος της και κέρδισε το φλουρί στη βασιλόπιτα που έκοψε με την οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής μοιράστηκε τη χαρά της ανεβάζοντας μία οικογενειακή φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Ελεονώρα Μελέτη ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, και την κόρη τους, Αλεξάνδρα.

«Αφού πήρα το φλουρί σας στέλνω ένα φιλί με αστερόσκονη τύχης, μπόλικο πασπάλισμα αγάπης, ευχές για υγεία, και άπλετο χώρο για να χωρέσουν όλοι οι στόχοι σας για το 26! Αγουροξυπνημένοι μέσα στις βατραχοπιτζάμες μας! (τίτλος βιβλίου Τομ Ρόμπινς κ τέλειος τίτλος για τη φωτό!)».