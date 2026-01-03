Ελβετία: Αγώνας δρόμου για την αναγνώριση των θυμάτων – «Το μπαρ έχει ελεγχθεί 3 φορές τα τελευταία 10 χρόνια» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του «Le Constellation»

Η πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο ένα ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία φαίνεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά που τοποθετήθηκαν σε μπουκάλια σαμπάνιας που έφτασαν «πολύ κοντά στην οροφή», ανέφεραν οι αρχές.

Σαράντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στο Κραν-Μοντανά, ενώ 119 τραυματίστηκαν.

Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο, στα μέτρα πυρασφάλειας του μπαρ, στη χωρητικότητά του και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Η έρευνα θα διερευνήσει εάν θα είναι απαραίτητες οι διώξεις. «Εάν συμβεί αυτό και εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα ζωντανοί, θα κινηθεί διαδικασία εναντίον τους», είπε. «Όλα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά ξεκίνησε από λαμπερά κεριά – ή βεγγαλικά – τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας [που] είχαν μετακινηθεί πολύ κοντά στην οροφή. Από αυτό, ξεκίνησε πολύ γρήγορα μια πυρκαγιά», δήλωσε η κα Πιλούντ.

Another video of the Crans-Montana fire has emerged Dear parents, please, I beg you Beyond safety measures and pirate owners Teach your children one thing When faced with fire, drop the damn phone and run!!! Periodpic.twitter.com/1kcwCnwqdV — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 2, 2026

Δηλώσεις του ιδιοκτήτη: Το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ φέρεται να δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί. Ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα «Tribune de Genève» ότι το μπαρ του είχε ελεγχθεί από τις αρχές τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια. Δήλωσε ότι «όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς»

Μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά την τραγωδία, ο 49χρονος Μορέτι ανέφερε χθες το βράδυ: «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε, είμαστε όλοι συντετριμμένοι… Όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Συμμετέχουν και οι δικηγόροι μας».

Αγώνας για την αναγνώριση των θυμάτων

Οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για την επίσημη αναγνώριση των 40 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά, με τον διοικητή της αστυνομίας Φρεντερίκ Ζισλέρ να λέει ότι «αυτή είναι η προτεραιότητά μας».

Πολλοί από τους τραυματίες της πυρκαγιάς παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση και «εξακολουθούν να αγωνίζονται για να επιβιώσουν», δήλωσε ο Ματίας Ρεϊνάρ, πρόεδρος της περιφέρειας Βαλέ.

Από τους τραυματίες, οι 113 έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα, δήλωσε ο Γκίσλερ. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει 71 Ελβετούς πολίτες, 14 Γάλλους και 11 Ιταλούς, καθώς και τέσσερις Σέρβους, μεταξύ άλλων.

Η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης έξι άλλων βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε, και προειδοποίησε ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν.

Ο Ρεϊνάρ δήλωσε ότι περίπου 50 τραυματίες «έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν σύντομα σε ευρωπαϊκές χώρες σε εξειδικευμένα κέντρα για σοβαρά εγκαύματα».

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ο 19χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ταχίρις Ντος Σάντος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ποδοσφαιρική του ομάδα, FC Mertz. Ο Ντος Σάντος υπέστη «σοβαρά εγκαύματα» στην πυρκαγιά, ανέφερε ο σύλλογος, και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία για θεραπεία.

Οι οικογένειες όσων αγνοούνταν μετά την πυρκαγιά περίμεναν με ανυπομονησία ενημερώσεις από τους αξιωματούχους το βράδυ της Παρασκευής.

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο Ιταλός υπήκοος Ακίλε Μπαρόζι, 16 ετών, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στις 01:30 τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά για να πάρει το σακάκι και το τηλέφωνό του. Η οικογένειά του δεν έχει νέα του από τότε.

«Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ζωντανός», δήλωσε η θεία του, Φραντσέσκα, στην εκπομπή OS του BBC World Service. Είπε ότι ο ανιψιός της ήταν ένας εξαιρετικός ζωγράφος που είχε γραφτεί σε μια σχολή καλών τεχνών στο Μιλάνο.

Στη συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ταυτοποιούν τα θύματα χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που ονομάζεται «Αναγνώριση Θυμάτων Καταστροφών», κατά την οποία μια ομάδα ιατροδικαστών, γιατρών, οδοντιάτρων και ερευνητών συλλέγει δεδομένα που τους επιτρέπουν να ονομάσουν τους νεκρούς.