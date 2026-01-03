Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Διπλασιάσθηκαν σχεδόν οι τιμές των ακινήτων την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με έρευνα του Θεμιστοκλή Μπάκα, προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την έρευνα, η μέση τιμή κατοικίας ανήλθε το 2025 στα 1.646 ευρώ ανά τ.μ. από 867 ευρώ ανά τ.μ. το 2021 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 90%.

Αναλυτικότερα τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Εικόνα αγοράς ακινήτων – Δήμος Αθηναίων 2025

Η αγορά ακινήτων στην Αθήνα παραμένει ιδιαίτερα δυναμική , με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον

, με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον Παρά τη μικρή μείωση των μεταβιβάσεων, οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά

Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τον ανταγωνισμό υψηλό

Μεταβιβάσεις ακινήτων

4.926 μεταβιβάσεις το 2025 , έναντι 5.736 το 2024

, έναντι 5.736 το 2024 Σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο 2020–2021

Το κέντρο και οι γύρω περιοχές συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα

Τι είδους ακίνητα άλλαξαν χέρια το 2025

Κατοικίες / διαμερίσματα: 69,5% των μεταβιβάσεων

των μεταβιβάσεων Επαγγελματικές στέγες: 12,9%

Θέσεις στάθμευσης: 8%

Αποθήκες και λοιπές χρήσεις: ~6,6%

Τιμές και προϋπολογισμοί

Μέση τιμή κατοικίας: 1.646 ευρώ/τ.μ. το 2025

το 2025 Από 867 ευρώ /τ.μ. το 2021 → σχεδόν διπλασιασμός σε 4 χρόνια

82,5% των αγορών έως 150.000 ευρώ

Το 65% περίπου αφορά ακίνητα έως 100.000 ευρώ

Επιφάνεια κατοικιών

58% των αγορών έως 80 τ.μ.

34% έως 50 τ.μ. , κυρίως μικρά διαμερίσματα

, κυρίως μικρά διαμερίσματα Τα ακίνητα άνω των 100 τ.μ. αποτελούν μειοψηφία

Έτος κατασκευής κατοικιών

85% των αγορών αφορά ακίνητα έως το 1980

Κυρίαρχη κατηγορία: κατασκευές 1961-1970 (40,80%)

1971 – 1980 (28,65%)

Τα νεόδμητα παραμένουν ελάχιστα στις μεταβιβάσεις

Το πιο «δημοφιλές» ακίνητο του 2025

Διαμέρισμα 50 -75 τ.μ. , κατασκευής έως το 1980

, κατασκευής έως το 1980 Μέση τιμή: 1.441 ευρώ/τ.μ.

Συνολική αξία: 72.000 – 108.000 ευρώ

Συγκεντρώνει το 37% των μεταβιβάσεων

Γιατί έχει τόση ζήτηση

Καλύπτει ανάγκες νέων, φοιτητών και νεαρών ζευγαριών

Ιδανικό για επένδυση με στόχο την απόδοση λόγω των υψηλών ενοικίων ή Βραχυχρόνια μίσθωση

Υψηλές και σταθερές αποδόσεις λόγω αύξησης ενοικίων

Παράγοντες που ανέβασαν τις τιμές