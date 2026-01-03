Μακροζωία: Καθηγητής αποκαλύπτει ποια τροφή πρέπει να καταναλώνετε με μέτρο για να «παραμείνετε νέοι»

Η επιστήμη της μακροζωίας δεν εστιάζει μόνο στο τι τρώμε, αλλά και στην συχνότητα της κατανάλωσης των τροφίμων. Ο περιορισμός μιας συγκεκριμένης τροφής μπορεί να σας βοηθήσει να «παραμείνετε νέοι», σύμφωνα με έναν κορυφαίο ειδικό. Ο Dr. Valter Longo φέρνει στο προσκήνιο νέα δεδομένα για τη διατροφή που επιβραδύνει τη γήρανση.

Η τροφή που πρέπει να καταναλώνετε με μέτρο για να παραμείνετε νέοι, σύμφωνα με ειδικό

Ο Dr. Valter Longo, διευθυντής του Ινστιτούτου Μακροζωίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, έχει αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη της γήρανσης και της πρόληψης ασθενειών. Παρόλο που ο μέσος όρος ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 έτη, ο ειδικός υποστηρίζει ότι μπορείτε να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής σας ακολουθώντας ορισμένες βασικές οδηγίες. Η τακτική άσκηση και μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα, αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να καταναλώνετε με μέτρο.

Η «δίαιτα μακροζωίας» και ο ρόλος του ψαριού

Ίσως προκαλεί έκπληξη, αλλά η τροφή στην οποία αναφέρεται ο Dr. Longo είναι το ψάρι. Ο ειδικός υποστηρίζει ότι μόνο «δύο ή τρεις» μερίδες ψαριού την εβδομάδα είναι η ιδανική επιλογή, στο πλαίσιο μιας διατροφής που αυξάνει τις πιθανότητες μακροζωίας. «Υιοθετήστε μια vegan διατροφή, με την προσθήκη λίγου ψαριού», έγραψε σε συμβουλές του.

Ποιες επιλογές προτείνει ο ειδικός

Ψάρια με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3, ωμέγα-6 και βιταμίνη B12, όπως: σολομός, αντσούγιες, σαρδέλες, μπακαλιάρος, τσιπούρα, πέστροφα, μύδια και γαρίδες.

Ψάρι: Τα οφέλη και οι κρυφοί κίνδυνοι

Τα ψάρια που είναι πλούσια σε ωμέγα-3 («καλά λιπαρά») είναι εξαιρετικά ωφέλιμα, καθώς ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία και μειώνουν τους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση κρύβει κινδύνους που συχνά αγνοούμε. Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), τα λιπαρά ψάρια μπορεί να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα ρύπων σε σχέση με άλλα θαλασσινά.

Ο κίνδυνος του υδραργύρου

Ο υδράργυρος είναι ένα τοξικό στοιχείο. Παρόλο που ο κίνδυνος από την κατανάλωση ψαριών είναι γενικά χαμηλός, η υψηλή έκθεση μπορεί να προκαλέσει:

Προβλήματα μνήμης

Μούδιασμα

Επιληπτικές κρίσεις και άλλα νευρολογικά συμπτώματα

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS: «Πρέπει να τρώμε τουλάχιστον μία μερίδα (περίπου 140 γρ. μαγειρεμένα) λιπαρών ψαριών την εβδομάδα. Ωστόσο, λόγω των ρύπων, υπάρχουν ανώτατα συνιστώμενα όρια για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες».

Τα οφέλη από τη διατροφή σε ένα “παράθυρο” 12 ωρών

Εκτός από την ποιότητα της τροφής, ο Dr. Longo ενθαρρύνει τους ανθρώπους να καταναλώνουν τα γεύματά τους μέσα σε ένα παράθυρο 12 ωρών καθημερινά για μέγιστα οφέλη στην υγεία. Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο καθηγητής Tim Spector, ο οποίος τονίζει τη σημασία της αποχής από το φαγητό για τουλάχιστον 12 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γιατί είναι σημαντική η 12ωρη νηστεία

Αποκατάσταση του οργανισμού: Το σώμα χρειάζεται χρόνο για να ανακάμψει.

Κιρκάδιος ρυθμός: Όλα τα κύτταρα του σώματός μας ακολουθούν το ίδιο εσωτερικό «ρολόι» 24 ωρών.

Το λάθος του βραδινού φαγητού

Η Dr. Sarah Berry αναφέρει μια ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με το timing των γευμάτων. Η έρευνα έδειξε ότι άνθρωποι που κατανάλωναν το ίδιο φαγητό αργά μέσα στην ημέρα, ξυπνούσαν το επόμενο πρωί πολύ πιο πεινασμένοι σε σχέση με εκείνους που είχαν ολοκληρώσει τα γεύματά τους νωρίτερα.

Το φαγητό αργά το βράδυ φαίνεται να διαταράσσει τους μηχανισμούς κορεσμού, κάνοντας τη διαχείριση του βάρους πολύ πιο δύσκολη.