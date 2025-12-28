Μακροζωία: Ειδικός αποκαλύπτει τον κανόνα για το κρασί που ακολουθούν οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο

Υπάρχουν έξι περιοχές στον πλανήτη, γνωστές ως «Μπλε Ζώνες» (Blue Zones), όπου οι κάτοικοι ζουν για περισσότερα χρόνια από τον μέσο όρο. Η Ελλάδα, η Κόστα Ρίκα και η Ιαπωνία φιλοξενούν τρεις από αυτές τις έξι περιοχές, όπου οι ντόπιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 έτη, σε σύγκριση κατοίκους άλλων χωρών. Ένας ερευνητής αποκάλυψε μια απλή αρχή που ακολουθούν οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο.

Το «μυστικό» της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ

Ενώ τακτικές όπως η μείωση των θερμίδων, η φυτοφαγική διατροφή και οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί είναι κοινές σε αυτές τις περιοχές, η αναφορά στο κρασί προκαλεί έκπληξη. Αναφέρεται ότι η τακτική κατανάλωση αλκοόλ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις Μπλε Ζώνες, με ορισμένους κατοίκους να πίνουν ένα ή δύο ποτήρια την ημέρα.

«Οι άνθρωποι σε όλες τις Μπλε Ζώνες πίνουν αλκοόλ, αλλά με μέτρο», έγραψε ο ερευνητής των Blue Zones, Dan Buettner. «Όσοι πίνουν με μέτρο ζουν περισσότερο από όσους δεν πίνουν καθόλου. Το μυστικό είναι 1-2 ποτήρια την ημέρα μαζί με φίλους ή με το φαγητό. Και όχι, δεν μπορείτε να “φυλάξετε” τα ποτά όλης της εβδομάδας για να πιείτε 14 ποτήρια το Σάββατο».

Η επιστημονική εξήγηση: Η δύναμη της ρεσβερατρόλης

Αν και οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ (υπέρταση, ηπατικά προβλήματα, εγκεφαλικά), ο Dr. Gareth Nye, λέκτορας Βιοϊατρικής Επιστήμης, εξηγεί γιατί το κόκκινο κρασί έχει ευεργετικές ιδιότητες, όπως:

Αντιοξειδωτική δράση : Το κόκκινο κρασί περιέχει ρεσβερατρόλη, μια φυτική ένωση με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που προστατεύει τα κύτταρα από τη φθορά.

: Το κόκκινο κρασί περιέχει ρεσβερατρόλη, μια φυτική ένωση με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που προστατεύει τα κύτταρα από τη φθορά. Μείωση φλεγμονής : Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στη μείωση των φλεγμονών, κάτι που συμβάλλει στη μακροζωία.

: Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στη μείωση των φλεγμονών, κάτι που συμβάλλει στη μακροζωία. Καρδιαγγειακή υγεία: Η ρεσβερατρόλη μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στον έλεγχο της χοληστερόλης, αυξάνοντας την «καλή» χοληστερόλη (HDL).

Ωστόσο, ο Dr. Nye διευκρινίζει: «Το αλκοόλ δεν είναι απαραίτητο στη διατροφή. Τα ίδια οφέλη μπορείτε να τα λάβετε από φρούτα και λαχανικά, καθώς οι κίνδυνοι από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συχνά ξεπερνούν τα πιθανά οφέλη».

Αλκοόλ και Μακροζωία: Τι πρέπει να προσέχετε

Για να επωφεληθείτε από τις πιθανές ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού, χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε πού σταματά η μέτρια κατανάλωση και πού ξεκινά η κατάχρηση.

Οι επίσημες οδηγίες συνιστούν να μην υπερβαίνετε τις 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα, κατανεμημένες σε τουλάχιστον τρεις ημέρες. Στην πράξη, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου έξι ποτήρια μπύρας μέσης περιεκτικότητας ή 10 μικρά ποτήρια κρασιού χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ.

Η διατροφολόγος Helen Bell προειδοποιεί: «Η υπέρβαση αυτών των ορίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως παθήσεις του ήπατος, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου και καρδιαγγειακά νοσήματα».

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πίνουν με μέτρο, ενώ στην πραγματικότητα ξεπερνούν τα όρια. Ένα τυπικό ποτήρι κρασί (175ml) αντιστοιχεί σε περίπου δύο μονάδες. «Συνιστώ πάντα να παρακολουθείτε την κατανάλωση και να έχετε αρκετές ημέρες μέσα στην εβδομάδα χωρίς καθόλου αλκοόλ», προσθέτει η Bell.

Από την πλευρά του, ο Dr. Nye τονίζει: «Κανείς δεν πρέπει να πίνει αλκοόλ για λόγους υγείας. Η λιγότερη δυνατή ποσότητα είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για τον οργανισμό».

Το μυστικό των Μπλε Ζωνών: Ο κανόνας του 80% στη διατροφή

Εκτός από την ελεγχόμενη κατανάλωση αλκοόλ, οι κάτοικοι των Blue Zones (περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά μακροζωίας παγκοσμίως) ακολουθούν την ιαπωνική πρακτική «Hara Hachi Bu».

Τι είναι το Hara Hachi Bu

Ο κανόνας αυτός προτείνει να σταματάμε το φαγητό όταν νιώθουμε ότι έχουμε χορτάσει κατά 80%. Συνήθως περιλαμβάνει ένα ελαφρύ γεύμα αργά το απόγευμα, αποφεύγοντας έτσι το δυσάρεστο αίσθημα της υπνηλίας μετά το φαγητό.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου:

Διαχείριση βάρους : Βοηθά στην αποφυγή της υπερφαγίας και μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

: Βοηθά στην αποφυγή της υπερφαγίας και μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Πρόληψη ασθενειών: Μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης νοσημάτων που σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος.

Ωστόσο, η Helen Bell διευκρινίζει ότι το να τρώει κανείς μόνο ένα γεύμα την ημέρα δεν ταιριάζει σε όλους: «Οι διατροφικές ανάγκες διαφέρουν. Πρέπει να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα στις ανάγκες του δικού μας σώματος».

Περιορισμός θερμίδων και υγεία

Ο Dr. Nye καταλήγει πως η γνώση του πότε πρέπει να σταματήσουμε το φαγητό είναι κρίσιμη: «Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία για τον περιορισμό των θερμίδων. Όσο λιγότερο περιττό λιπώδη ιστό έχουμε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μια μακρύτερη και υγιέστερη ζωή».