Σαν σήμερα 3 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σαν σήμερα 3 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε ο οδηγός της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1496: Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι δοκιμάζει ανεπιτυχώς να πετάξει με ιπτάμενη μηχανή.
  • 1850: Ο αγγλικός στόλος, με πρόσχημα την αποζημίωση του Δαβίδ Πατσίφικο (εβραιοπορτογάλου με αγγλική υπηκοότητα), καταπλέει στον Πειραιά και απειλεί να αποκλείσει όλα τα ελληνικά παράλια, αν δεν ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες μεταξύ των δύο χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει το τελεσίγραφο και οι Άγγλοι αποκλείουν τον Πειραιά, προχωρώντας στην κατάσχεση του φορτίου, όποιου πλοίου πλησιάζει. (Υπόθεση Πατσίφικο και τα Παρκερικά)
  • 1887: Οι οπαδοί του Χαρίλαου Τρικούπη πραγματοποιούν την πρώτη σημαντική προεκλογική συγκέντρωση στην ιστορία της Πλατείας Συντάγματος. Περισσότερα από 10.000 άτομα επευφημούν στην πλατεία τον αρχηγό τους.
  • 1919: Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται πρόταση του γάλλου πρωθυπουργού Ζορζ Κλεμανσό να σταλούν ελληνικές δυνάμεις στη Ρωσία, στο πλαίσιο της επέμβασης των συμμάχων της Αντάντ εναντίον του Κόκκινου Στρατού.
  • 1962: Εγκαινιάζεται το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με τον αγώνα ΑΕΚ – Μπαρτσελόνα (0-6), μπροστά σε 38.000 θεατές, ανάμεσα στους οποίους είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο ισπανός πρίγκιπας και μετέπειτα βασιλιάς Χουάν Κάρλος. Το κόστος των εισιτηρίων είναι 40 δραχμές το απλό και 60 δραχμές το αριθμημένο. Θα κατεδαφισθεί 41 χρόνια αργότερα.
  • 2009: Κυκλοφορεί το ιντερνετικό νόμισμα bitcoin.

Γεννήσεις

  • 1892: Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, Βρετανός συγγραφέας. («Χόμπιτ», «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών») (Θαν. 2/9/1973)
  • 1956: Μελ Γκίμπσον, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.
  • 1969: Μίχαελ Σουμάχερ, Γερμανός πιλότος της Φόρμουλα 1.
  • 1980: Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνατοι

  • 236: Άγιος Αντέρως ή Ανθηρός, ελληνικής καταγωγής Πάπας της Ρώμης. (Γεν. ?)
  • 1911: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Έλληνας διηγηματογράφος και ποιητής. (Γεν. 4/3/1851)
  • 1951: Γεώργιος Δροσίνης, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. (Γεν. 9/12/1859)

06:31 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

