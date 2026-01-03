Καιρός: Δεμένα τα πλοία σε πολλά λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Σύνοψη από το

  • Ισχυροί νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, που φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, κρατούν “δεμένα” τα πλοία σε αρκετά λιμάνια, επηρεάζοντας πολλές νησιωτικές περιοχές.
  • Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ από τον Πειραιά δεν υπάρχουν δρομολόγια για Κυκλάδες. Έχουν ανασταλεί επίσης τα δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και η πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας.
  • Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δένουν κάβους αύριο τα πλοία λόγω 24ωρης απεργία

Ισχυροί νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη φτάνουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, κρατούν “δεμένα” τα πλοία σε αρκετά λιμάνια για πολλές νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια προς ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να εκτελούν δρομολόγια μόνο μέχρι το Μαρμάρι.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

