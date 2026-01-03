Αγρότες: Κλείνει ξανά η Περιμετρική της Πάτρας – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις μία ημέρα πριν από τη σύσκεψη στα Μάλγαρα

Την απόφαση να κλείσουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό της Πάτρας αποφάσισαν οι αγρότες της Αχαΐας, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, ενόψει της Πανελλαδικής Συνέλευσης των μπλόκων αύριο Κυριακή, στα Μάλγαρα, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες 34 ημέρες.

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Αχαΐας θα βρεθεί αύριο στα Μάλγαρα για να θέσει τις προτάσεις τους στην πανελλαδική σύσκεψη. Ιδιαίτερης σημασίας, θεωρούν το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς 28.000 έχουν μέχρι στιγμής θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ζωονόσου.