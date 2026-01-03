Αγρότες: Κλείνει ξανά η Περιμετρική της Πάτρας – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις μία ημέρα πριν από τη σύσκεψη στα Μάλγαρα

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες της Αχαΐας αποφάσισαν να κλείσουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό της Πάτρας, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της Πανελλαδικής Συνέλευσης των μπλόκων στα Μάλγαρα.
  • Στην αυριανή Πανελλαδική Συνέλευση των μπλόκων στα Μάλγαρα, θα ληφθούν οι αποφάσεις για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες 34 ημέρες.
  • Αντιπροσωπεία αγροτών της Αχαΐας θα παραστεί στα Μάλγαρα, τονίζοντας ως ιδιαίτερης σημασίας το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπου 28.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Κλείνει ξανά η Περιμετρική της Πάτρας – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις μία ημέρα πριν από τη σύσκεψη στα Μάλγαρα

Την απόφαση να κλείσουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό της Πάτρας αποφάσισαν οι αγρότες της Αχαΐας, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, ενόψει της Πανελλαδικής Συνέλευσης των μπλόκων αύριο Κυριακή, στα Μάλγαρα, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες 34 ημέρες.

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Αχαΐας θα βρεθεί αύριο στα Μάλγαρα για να θέσει τις προτάσεις τους στην πανελλαδική σύσκεψη. Ιδιαίτερης σημασίας, θεωρούν το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς 28.000 έχουν μέχρι στιγμής θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ζωονόσου.

11:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

