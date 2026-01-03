Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά: Εκπυρσοκρότησε η καραμπίνα και τραυμάτισε τον αδελφό του

Σύνοψη από το

  • Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά χθες, Παρασκευή (2/1), όταν ένας άνδρας τραυμάτισε τον αδελφό του με καραμπίνα.
  • Ο 36χρονος έδειχνε την καραμπίνα που είχε μόλις καθαρίσει στον 38χρονο αδελφό του, όταν αυτή εκπυρσοκρότησε λόγω ξεχασμένων φυσιγγίων και λάθους χειρισμού.
  • Ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο χέρι και το πόδι, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Ο 36χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά χθες, Παρασκευή (2/1), όταν ένας άνδρας τραυμάτισε τον αδελφό του με καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24 από την αστυνομία, όλα συνέβησαν όταν ο 36χρονος αποφάσισε να δείξει την καραμπίνα που μόλις είχε καθαρίσει, στον 38χρονο αδελφό του.

Όμως φαίνεται πως είχε ξεχασμένα δύο φυσίγγια και ένας λάθος χειρισμός ήταν αρκετός, ώστε να εκπυρσοκροτήσει το όπλο και ο 38χρονος να τραυματιστεί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε πως έχει τραυματιστεί στο χέρι και το πόδι, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 36χρονιος συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Στα 80 της σπάει όλα τα ρεκόρ στο fitness – Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα της σούπερ-γιαγιάς;

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:50 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία στα Περιβολάκια

Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στα Περιβολάκια, στη ...
09:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Δεμένα τα πλοία σε πολλά λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Ισχυροί νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη φτάνουν τα...
08:46 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Πολλαπλό βιβλίο: Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά εγχειρίδια για Δημοτικό, Γυμνάσιο και Α΄ Λυκείου

Τα 152 βιβλία, από τα 173 που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστ...
08:22 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ορόσημο η σύσκεψη της Κυριακής για το μέλλον των κινητοποιήσεων – Αποφασίζει σήμερα το μπλόκο της Νίκαιας για τις προτάσεις που θα καταθέσει

Μετά την ανάπαυλα των εορτών οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα (3/1) στα μπλόκα και πηγαίνουν την ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι