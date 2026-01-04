Πάτρα: Νεκρός 30χρονος έπειτα από συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης – Τον ξυλοκόπησαν άγρια για μια παρεξήγηση

Σύνοψη από το

  • Νεκρός είναι ένας 30χρονος έπειτα από συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον 30χρονο να ξυλοκοπείται άγρια έπειτα από μια παρεξήγηση μεταξύ δύο παρεών.
  • Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει αναζητήσεις για τους 3 δράστες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Συμπλοκή και θάνατος 30χρονου στην Πάτρα

Νεκρός είναι ένας 30χρονος έπειτα από συμπλοκή έξω από κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Το περιστατικό συνέβη στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 30χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια έπειτα από μια παρεξήγηση.

Δύο παρέες που διασκέδαζαν στο κέντρο και παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή.

Έτσι δεν άργησε να ξεκινήσει συμπλοκή και άγριος ξυλοδαρμός.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη έναν από την παρέα του θύματος που είχε χτυπηθεί ελαφρύτερα. Όμως λίγα λεπτά αργότερα ο 30χρονος εξέπνευσε.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα με τις έρευνες η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Όπρα Γουίνφρεϊ πιο αδύνατη από ποτέ μιλά για τον αγώνα της με την παχυσαρκία: «Δεν φοβάμαι πια το φαγητό»

4 top ασκήσεις για να ξαναχτίσετε μύες μετά τα 50 χωρίς να πάτε γυμναστήριο

Φόροι: Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Κλειδώθηκαν στην τουαλέτα οι 2 υπάλληλοι – Καρέ – καρέ οι κινήσεις του δράστη

Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο υπάλληλοι ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Ληστή...
08:38 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Το μεσημέρι η κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα – Η πρόταση για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Θεοφάνια

Στις 12 το μεσημέρι στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα αποφασίζουν οι αγρότες τη...
08:21 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Επιχειρησιακά Κέντρα Συμβάντων σε ολόκληρη την Ελλάδα – Πώς θα λειτουργεί το δίκτυο των τοπικών «War Rooms»

Ριζική αλλαγή για την αναμόρφωση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας θα αποτελέσει η σ...
05:53 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 4 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι