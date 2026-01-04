Αγρότες: Το μεσημέρι η κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα – Η πρόταση για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Θεοφάνια

Στις 12 το μεσημέρι στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα αποφασίζουν οι αγρότες την περαιτέρω στάση τους. Στο μεταξύ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας απηύθυνε το Σάββατο νέα πρόσκληση σε διάλογο. Και όλα αυτά την ώρα που οι «σκληροί» των μπλόκων σκέφτονται μέχρι και κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας για 34η ημέρα, προτείνουν σκληρή στάση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, κάνοντας λόγο για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Φώτα, τονίζοντας ότι θα μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Στη Θήβα, η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη καθώς οι αγρότες απέκλεισαν το μεσημέρι του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού και η κυκλοφορία γινόταν από παράκαμψη.

Οι αγρότες της Βοιωτίας περιμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν και ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετές φωνές που ζητούν να προχωρήσει κάποια στιγμή ο διάλογος.

Στα Μάλγαρα όλα δείχνουν πως οι αγρότες προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων επισημαίνοντας βεβαίως ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί στην πανελλαδική σύσκεψη.

Οι φωνές που μέχρι τώρα μιλούσαν για διάλογο, τώρα κάνουν λόγο για διάθεση κλιμάκωσης ή για μια διάθεση διαλόγου αν αυτό περάσει ομόφωνα από τις αντιπροσωπείες των μπλόκων.

Οι προτάσεις

Όπως αποφάσισαν χθες στη γενική συνέλευση οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στο τραπέζι των προτάσεων σήμερα θα τεθεί ο 48ωρος αποκλεισμός στρατηγικών, νευραλγικών σημείων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, συντονισμένα «σαν ένα μπλόκο» από όλα τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα.

Επίσης, προτείνουν να ανοίξουν τα διόδια την Τρίτη (6/1) για να διευκολύνουν τη διέλευση των οχημάτων.

«Η λύση είναι μία: Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας! Είμαστε αποφασισμένοι και πρέπει να επιμείνουμε εδώ και να σκεφτούμε τη ζωή μας! Ο ξεσηκωμός μας φέτος γίνεται γι αυτό, ούτε για σκοπιμότητες ούτε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε και βρισκόμαστε 35 μέρες στον δρόμο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Ρίζος Μαρούδας στην εισήγησή του εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής.

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως τονίζει.

Οι εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται και αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/) αναφέρονται τα εξής:

«Επειδή ακριβώς υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων, δεν υπήρξε επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος την Κυριακή», είπε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου το Σάββατο στο ERTNews.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας στην Εθνική Οδό. Όταν μιλάμε για επιστροφή μετά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, καταλαβαίνετε ότι ακόμη και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις προηγούμενες ημέρες είναι λίγες για την επιστροφή των εκδρομέων. Σίγουρα, αν δεν επιτραπεί η κίνηση στην εθνική oδό θα υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.