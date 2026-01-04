Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ εγείρει σοβαρά ερωτήματα

  • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
  • Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο».
  • Σοβαρά ερωτήματα εγείρει, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, καθώς «δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο».
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με «φόντο» τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο» τονίζει αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης και συνεχίζει:

«Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις».

