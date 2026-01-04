Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται το μυστικό της επιτυχίας της: «Αυτό το επιδόρπιο με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους συνήθως συνδέεται με στερήσεις και αυστηρές δίαιτες, όμως η ισορροπία είναι το πραγματικό “κλειδί” της επιτυχίας. Μια γυναίκα, η οποία πέτυχε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση μειώνοντας το βάρος της από τα 110 στα 70 κιλά, αποδεικνύει ότι οι μικρές απολαύσεις δεν καταστρέφουν την πρόοδο.

Γυναίκα αποκαλύπτει ποιο ήταν το επιδόρπιο που απολάμβανε όσο προσπαθούσε να χάσει βάρους

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Sharon Rodrigues αποκάλυψε το «μυστικό» της επιτυχίας της: ένα high-protein brownie (μπράουνι με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 105 γρ. συνολικά).

Το συγκεκριμένο επιδόρπιο την βοήθησε να παραμείνει πιστή στον στόχο της. «Αυτή η συνταγή με στήριξε σε όλη μου τη διαδρομή. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, χορταστική και έχει πραγματική γεύση γλυκού», αναφέρει η ίδια.

Συνταγή για brownie πρωτεΐνης που βοηθάει στην απώλεια βάρους

Υλικά

3 ώριμες μπανάνες

Μια πρέζα κανέλα και μια πρέζα αλάτι

1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 κεσεδάκι πρωτεϊνικό γιαούρτι με γεύση (~20γρ. πρωτεΐνης) ή στραγγιστό γιαούρτι

2 ολόκληρα αυγά (~12γρ. πρωτεΐνης)

30γρ. κακάο σε σκόνη (~5γρ. πρωτεΐνης)

100ml γάλα (~3.5g πρωτεΐνης)

2 scoop πρωτεΐνη ορού γάλακτος (~50γρ. πρωτεΐνης)

100γρ. νιφάδες βρώμης (~13γρ. πρωτεΐνης)

Προαιρετικά: μέλι, μούρα ή σταγόνες μαύρης σοκολάτας

Οδηγίες

Λιώστε τις μπανάνες σε ένα μπολ (αν δεν είναι πολύ ώριμες, βάλτε τις για λίγα δευτερόλεπτα στον φούρνο μικροκυμάτων). Προσθέστε όλα τα στερεά και τα υγρά υλικά. Ανακατέψτε καλά μέχρι το μείγμα να γίνει λείο και σοκολατένιο. Αδειάστε το μείγμα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και απλώστε το ομοιόμορφα. Προσθέστε από πάνω μούρα ή σταγόνες σοκολάτας, αν επιθυμείτε. Ψήστε στους 180°C για 12–15 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει τελείως πριν το κόψετε.

Πώς να το καταναλώσετε

Κόψτε το σε μικρά τετράγωνα κομμάτια και φυλάξτε το στο ψυγείο για όλη την εβδομάδα.

Τρώγεται ευχάριστα κρύο ή μπορείτε να το σερβίρετε με πουτίγκα πρωτεΐνης και φρέσκα μούρα για ένα πιο πλούσιο σνακ.