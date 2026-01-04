Εθνική Αθηνών-Λαμίας: Με δυσκολίες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Πού σχηματίζονται ουρές

  • Με προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα, με τα αυτοκίνητα να αναπτύσσουν χαμηλές ταχύτητες στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών.
  • Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην εθνική οδό στον κόμβο των Βαγίων, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων που φτάνουν τα 4 χιλιόμετρα και η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.
  • Στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο και να κινούνται μέσω παράδρομου για περίπου 8 χιλιόμετρα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Με προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα, με τα αυτοκίνητα να αναπτύσσουν χαμηλές ταχύτητες στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο και να κινούνται για περίπου 8 χιλιόμετρα μέσω παράδρομου, μέχρι τον κόμβο του Κάστρου, όπου επανέρχονται και πάλι στην εθνική οδό.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα είναι συνεχής, με μειωμένες ταχύτητες και αναμενόμενες καθυστερήσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται ουρές πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην εθνική οδό στον κόμβο των Βαγίων. Στο σημείο έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων, που φτάνουν τα 4 χιλιόμετρα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Τα οχήματα κινούνται σε ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και στο ύψος του 100ού χιλιομέτρου της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στη διασταύρωση των Βαγίων, εξέρχονται από το εθνικό δίκτυο. Από εκεί κατευθύνονται μέσω του δρόμου Λιβαδειάς-Θηβών προς Θήβα και στη συνέχεια προς Ριτσώνα, προκειμένου να επανέλθουν στην εθνική οδό στο 75ο χιλιόμετρο.

Στο τμήμα πριν από τη διασταύρωση των Βαγίων, τα οχήματα κινούνται με βήμα σημειωτόν, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις καταγράφονται και στον δρόμο Λιβαδειάς-Θηβών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία, ούτε από το μπλόκο στην περιοχή της Αταλάντης.

