ΣΥΡΙΖΑ για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Αριστεία… Άλλο ένα κατόρθωμα για τη διεθνή προβολή της χώρας»

Σύνοψη από το

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σχολίασε το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια όλης της χώρας, κάνοντας λόγο για «Αριστεία… Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας».
  • Το κόμμα διερωτάται για τα αίτια του προβλήματος, αναφέροντας πιθανές αιτίες όπως «απαρχαιωμένες υποδομές, κενό σε εφεδρικά συστήματα, κυβερνοεπίθεση; Όλα αυτά μαζί;».
  • Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «λοιδορούν τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» όταν αυτοί προειδοποιούν για κινδύνους λόγω ελλείψεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Αριστεία… Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια όλης της χώρας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και συνεχίζει:

«Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θέμα; Απαρχαιωμένες υποδομές, κενό σε εφεδρικά συστήματα, κυβερνοεπίθεση; Όλα αυτά μαζί; Τελικά, το μόνο που ξέρουν καλά είναι να λοιδορούν τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όποτε αυτοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουν με τον εξοπλισμό και τις ελλείψεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή μετά τις διορθωτικές δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελληνική Λύση: Είχαμε προειδοποιήσει από το 2023 για κίνδυνο ολικού «μπλακ άουτ» στα ελληνικά αεροδρόμια

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλ...
13:55 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις κυβερνητικές πηγές και ανέφ...
13:37 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης: Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του...
12:55 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές για Βενεζουέλα: Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

«Από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι