Ελληνική Λύση: Είχαμε προειδοποιήσει από το 2023 για κίνδυνο ολικού «μπλακ άουτ» στα ελληνικά αεροδρόμια

Σύνοψη από το

  • Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος είχε προειδοποιήσει από τον Μάρτιο του 2023 για τον κίνδυνο ολικού “μπλακ άουτ” στα ελληνικά αεροδρόμια.
  • Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την Ελληνική Λύση, αδιαφόρησε πλήρως, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων και “διασύροντας τη χώρα διεθνώς με τα σημερινά γεγονότα” λόγω τεχνικού προβλήματος στις αερομεταφορές.
  • Το κόμμα επικρίνει την κυβέρνηση ότι “κατάφερε” για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία να αποκόψει τη χώρα διεθνώς και ζητά την παραίτησή της, δηλώνοντας ότι μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής στις 16 Μαρτίου 2023 αλλά και με καταιγισμό ερωτήσεων είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ολικού “μπλακ άουτ” στα ελληνικά αεροδρόμια. Η κυβέρνηση όμως αδιαφόρησε πλήρως θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων και διασύροντας τη χώρα διεθνώς με τα σημερινά γεγονότα», σημειώνει η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της, μετά τα σημερινά προβλήματα στις αερομεταφορές, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης, υποστηρίζει:

«Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που ενώ ακόμα και σήμερα συκοφαντεί τους αγρότες ότι “κόβουν τη χώρα στη μέση”, “κατάφερε” για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία να αποκόψει τη χώρα διεθνώς. Ας παραιτηθούν τώρα για να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας εμείς που μπορούμε, που θέλουμε και το κυριότερο, που έχουμε απόλυτη γνώση των προβλημάτων, γι’ αυτό και έχουμε τη Λύση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή μετά τις διορθωτικές δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:21 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Αριστεία… Άλλο ένα κατόρθωμα για τη διεθνή προβολή της χώρας»

«Αριστεία… Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακ άουτ στα αε...
13:55 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις κυβερνητικές πηγές και ανέφ...
13:37 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης: Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του...
12:55 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές για Βενεζουέλα: Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

«Από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι