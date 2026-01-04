Πέθανε ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Νεοφυτίδης

Σύνοψη από το

  • Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ. Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.
  • Ο Ανδρέας Νεοφυτίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948 και η δημοσιογραφική του πορεία συνδέθηκε στενά με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από το 1984 έως το 2013. Διετέλεσε αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα καθημερινά δελτία ειδήσεων.
  • Άφησε ιδιαίτερο αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία, συνεργαζόμενος με συνθέτες όπως ο Μάριος Τόκας και ο Γιάννης Σπανός, με στίχους που έγιναν αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, υπήρξε ποιητής και μεταφραστής, με ποιήματά του να περιλαμβάνονται σε διεθνείς ανθολογίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ανδρέας Νεοφυτίδης

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Νεοφυτίδης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Ανδρέα Νεοφυτίδη. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στις 11:30 π.μ., στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Νεοφυτίδης

Ο Ανδρέας Νεοφυτίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948. Σπούδασε φιλοσοφία στο Λονδίνο και στη Γκρενόμπλ, ενώ η δημοσιογραφική του πορεία συνδέθηκε στενά με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου εργάστηκε από το 1984 έως το 2013.

Διετέλεσε αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα καθημερινά δελτία ειδήσεων και υπήρξε στενός συνεργάτης του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού πρακτορείου ειδήσεων.

Η ποιητική και μεταφραστική του διαδρομή

Τα πρώτα του ποιήματα δημοσιεύθηκαν το 1972 στο περιοδικό «Νέα Εποχή» της Λευκωσίας. Το 1979 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Μνήμη μέσα στο μέλλον», ενώ ακολούθησε η συλλογή «Ήχος Απόλυτος» (1986).

Ποιήματά του περιλήφθηκαν σε διεθνείς ανθολογίες, ενώ το 1987 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, σε δική του μετάφραση, το έργο του Λουί Αραγκόν «Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου».

Στίχοι που έγιναν τραγούδια

Ιδιαίτερο αποτύπωμα άφησε και στην ελληνική δισκογραφία. Από το 1987 συνεργάστηκε με τον Μάριο Τόκα, καθώς και με σημαντικούς συνθέτες όπως οι Γιάννης Σπανός, Παντελής Θαλασσινός και Γιώργος Θεοφάνους.

Στίχοι του μελοποιήθηκαν και αγαπήθηκαν από το κοινό, με τραγούδια-σταθμούς όπως το «Εξαρτάται» με τη Χαρούλα Αλεξίου και το «Έλα κρυφά, έλα λαθραία» με τον Γιάννη Πάριο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή μετά τις διορθωτικές δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αεροδρόμια: Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα μετά το «μπλακ άουτ» – «Υπό διερεύνηση το τεχνικό θέμα»

Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ άουτ» που προκλήθηκε στις 9:30 ...
15:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Επί 10 λεπτά έσπαγαν τα πάντα σε καφετέρια – Ο ιδιοκτήτης φέρεται να σχετίζεται με το νυχτερινό κέντρο που έγινε η φονική συμπλοκή

«Γυαλιά καρφιά» τα έκαναν άγνωστοι σε καφέ ιδιοκτησίας του ανθρώπου όπου φέρεται να έχει σχέση...
14:27 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της ...
14:11 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Σταδιακή αποκατάσταση του Σύστηματος Εναέριας Κυκλοφορίας – Προβλήματα στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι