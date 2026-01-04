Πέθανε ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Νεοφυτίδης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Ανδρέα Νεοφυτίδη. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στις 11:30 π.μ., στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Νεοφυτίδης

Ο Ανδρέας Νεοφυτίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948. Σπούδασε φιλοσοφία στο Λονδίνο και στη Γκρενόμπλ, ενώ η δημοσιογραφική του πορεία συνδέθηκε στενά με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου εργάστηκε από το 1984 έως το 2013.

Διετέλεσε αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα καθημερινά δελτία ειδήσεων και υπήρξε στενός συνεργάτης του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού πρακτορείου ειδήσεων.

Η ποιητική και μεταφραστική του διαδρομή

Τα πρώτα του ποιήματα δημοσιεύθηκαν το 1972 στο περιοδικό «Νέα Εποχή» της Λευκωσίας. Το 1979 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Μνήμη μέσα στο μέλλον», ενώ ακολούθησε η συλλογή «Ήχος Απόλυτος» (1986).

Ποιήματά του περιλήφθηκαν σε διεθνείς ανθολογίες, ενώ το 1987 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, σε δική του μετάφραση, το έργο του Λουί Αραγκόν «Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου».

Στίχοι που έγιναν τραγούδια

Ιδιαίτερο αποτύπωμα άφησε και στην ελληνική δισκογραφία. Από το 1987 συνεργάστηκε με τον Μάριο Τόκα, καθώς και με σημαντικούς συνθέτες όπως οι Γιάννης Σπανός, Παντελής Θαλασσινός και Γιώργος Θεοφάνους.

Στίχοι του μελοποιήθηκαν και αγαπήθηκαν από το κοινό, με τραγούδια-σταθμούς όπως το «Εξαρτάται» με τη Χαρούλα Αλεξίου και το «Έλα κρυφά, έλα λαθραία» με τον Γιάννη Πάριο.