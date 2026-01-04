Αεροδρόμια: Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα μετά το «μπλακ άουτ» – «Υπό διερεύνηση το τεχνικό θέμα»

  • Επανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ άουτ» που προκλήθηκε το πρωί λόγω σοβαρών προβλημάτων με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δηλώνει μερική αποκατάσταση.
  • Στο «Ελ. Βενιζέλος» ακυρώθηκαν 4 αναχωρήσεις, 3 αφίξεις εκτράπηκαν και 75 πτήσεις καθυστέρησαν, με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο να παραμένει περιορισμένη.
  • Το τεχνικό θέμα, που αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται έως 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αεροδρόμια: Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα μετά το «μπλακ άουτ» – «Υπό διερεύνηση το τεχνικό θέμα»

Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ άουτ» που προκλήθηκε στις 9:30 το πρωί σήμερα, λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δηλώνει πως υπάρχει μερική αποκατάσταση, με αποτέλεσμα να προσγειώνονται και απογειώνονται κάποια αεροσκάφη.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μερική αποκατάσταση και ξεκίνησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις ορισμένων αεροσκαφών με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάντως, να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας:

– 8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης,

– 3 αφίξεις για το «Ελ. Βενιζέλος» πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), 4 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

– Δόθηκε άδεια να φεύγουν οι πτήσεις που πηγαίνουν βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Σε νεότερη ενημέρωσή της η ΥΠΑ αναφέρει:

«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL.

Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς.

Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Σταδιακή εξομάλυνση των προβλημάτων με τις πτήσεις

Εξομαλύνονται σταδιακά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας σοβαρού τεχνικού ζητήματος που αφορά τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σε ανακοίνωσή της, η Fraport Greece ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το πρόβλημα παραμένει σε εξέλιξη, προκαλώντας μείωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή και περιορισμούς στο πτητικό πρόγραμμα. Για αυτόν τον λόγο συνιστάται στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις τους.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τέσσερις προγραμματισμένες πτήσεις, ενώ σε αρκετές άλλες έχουν ανακοινωθεί καθυστερήσεις. Ωστόσο, από τη στιγμή που η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται, πραγματοποιούνται κανονικά απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών από και προς τη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικό της βελτίωσης είναι το γεγονός ότι, αυτήν την ώρα, στον πίνακα αναχωρήσεων και αφίξεων καταγράφεται μόνο μία ακύρωση πτήσης -με προορισμό τη Μυτιλήνη και ώρα αναχώρησης 15:20- ενώ στις υπόλοιπες πτήσεις σημειώνονται καθυστερήσεις ή αναγράφονται κανονικά οι ώρες άφιξης και αναχώρησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας θα απαιτηθούν ακόμη μερικές ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

