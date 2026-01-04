Πάτρα: Επί 10 λεπτά έσπαγαν τα πάντα σε καφετέρια – Ο ιδιοκτήτης φέρεται να σχετίζεται με το νυχτερινό κέντρο που έγινε η φονική συμπλοκή

«Γυαλιά καρφιά» τα έκαναν άγνωστοι σε καφέ ιδιοκτησίας του ανθρώπου όπου φέρεται να έχει σχέση με το νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα, όπου έγινε το αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα, με έναν 30χρονο Ρομά να πέφτει νεκρός. Δύο ομάδες συνολικά 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγισαν την καφετέρια και χρησιμοποιώντας ακόμη και σχάρες φρεατίων, άρχισαν να σπάνε τα πάντα.

Μάλιστα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη, η οποία βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κτίριο και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο, καθώς είχε υποστεί σοκ. Η επίθεση κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τα άτομα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά. Μάρτυρες αναφέρουν, σύμφωνα με το ERTNews, τα άτομα αυτά φώναζαν “δολοφόνος” και αναφέρονταν στον άγριο ξυλοδαρμό που κατέληξε στον θάνατο ενός 30χρονου Ρομά τα ξημερώματα σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας.

Διμοιρία των ΜΑΤ βρίσκεται έξω από το νυχτερινό κατάστημα καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα επίθεση. Παράλληλα οι αστυνομικοί αναζητούν τρία άτομα τα οποία φέρονται να είναι οι δράστες του θανατηφόρου επεισοδίου.

Πρόκειται για δύο αδέλφια και ακόμη ένα άτομο, τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας και βρισκόταν στο μαγαζί, όταν η παρέα του 30χρονου συνεπλάκη με άλλη παρέα για ασήμαντη αφορμή. Η σύρραξη γενικεύτηκε και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και καρέκλες στον ξυλοδαρμό. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση και δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε κι άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά.