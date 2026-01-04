Πάτρα: Επί 10 λεπτά έσπαγαν τα πάντα σε καφετέρια – Ο ιδιοκτήτης φέρεται να σχετίζεται με το νυχτερινό κέντρο που έγινε η φονική συμπλοκή

Σύνοψη από το

  • «Γυαλιά καρφιά» τα έκαναν άγνωστοι σε καφέ ιδιοκτησίας του ανθρώπου που φέρεται να έχει σχέση με το νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα, όπου έγινε το αιματηρό επεισόδιο με έναν 30χρονο Ρομά νεκρό.
  • Η επίθεση κράτησε περίπου δέκα λεπτά, με περίπου 50 άτομα να σπάνε τα πάντα και να φωνάζουν «δολοφόνος», αναφερόμενοι στον θάνατο του 30χρονου Ρομά. Μια εργαζόμενη στο κατάστημα υπέστη σοκ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο.
  • Διμοιρία των ΜΑΤ βρίσκεται έξω από το νυχτερινό κατάστημα λόγω φόβων για νέα επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τρία άτομα που φέρονται ως δράστες του θανατηφόρου επεισοδίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα- επίθεση- δολοφονία

«Γυαλιά καρφιά» τα έκαναν άγνωστοι σε καφέ ιδιοκτησίας του ανθρώπου όπου φέρεται να έχει σχέση με το νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα, όπου έγινε το αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα, με έναν 30χρονο Ρομά να πέφτει νεκρός. Δύο ομάδες συνολικά 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγισαν την καφετέρια και χρησιμοποιώντας ακόμη και σχάρες φρεατίων, άρχισαν να σπάνε τα πάντα.

Μάλιστα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη, η οποία βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κτίριο και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο, καθώς είχε υποστεί σοκ. Η επίθεση κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τα άτομα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά. Μάρτυρες αναφέρουν, σύμφωνα με το ERTNews, τα άτομα αυτά φώναζαν “δολοφόνος” και αναφέρονταν στον άγριο ξυλοδαρμό που κατέληξε στον θάνατο ενός 30χρονου Ρομά τα ξημερώματα σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας.

Πάτρα- καφετέρια- δολοφονία

Διμοιρία των ΜΑΤ βρίσκεται έξω από το νυχτερινό κατάστημα καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα επίθεση. Παράλληλα οι αστυνομικοί αναζητούν τρία άτομα τα οποία φέρονται να είναι οι δράστες του θανατηφόρου επεισοδίου.

Πρόκειται για δύο αδέλφια και ακόμη ένα άτομο, τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας και βρισκόταν στο μαγαζί, όταν η παρέα του 30χρονου συνεπλάκη με άλλη παρέα για ασήμαντη αφορμή. Η σύρραξη γενικεύτηκε και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και καρέκλες στον ξυλοδαρμό. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση και δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε κι άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή μετά τις διορθωτικές δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:51 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Νεοφυτίδης

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Νεοφυτίδης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της...
14:27 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της ...
14:11 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Σταδιακή αποκατάσταση του Σύστηματος Εναέριας Κυκλοφορίας – Προβλήματα στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάπο...
13:51 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – Ανεστίδης: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Άρχισε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι