ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιμένει για τη Γροιλανδία παρά την αντίθεση της Ευρώπης – «Την έχουμε ανάγκη»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν «ανάγκη» τη Γροιλανδία για την εθνική τους ασφάλεια έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, παρά την αντίθεση των χωρών της ΕΕ.
  • Η ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κοπεγχάγης και της ΕΕ, με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας να υπενθυμίζουν ότι «δεν μπορεί κάποιος να προσαρτήσει μια άλλη χώρα».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τον διορισμό του κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιμένει για τη Γροιλανδία παρά την αντίθεση της Ευρώπης – «Την έχουμε ανάγκη»
Φωτογραφία: AP

Οι ΗΠΑ έχουν «ανάγκη» τη Γροιλανδία για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, τόνισε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την αντίθεση των χωρών της ΕΕ σε οποιονδήποτε αμερικανικό έλεγχο επί του δανικού αυτού εδάφους.

«Έχουμε ανάγκη τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε παρέμβασή του από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, έχοντας δίπλα του τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

«Αν δούμε τις ακτές της Γροιλανδίας, υπάρχουν παντού ρωσικά και κινεζικά πλοία. Την έχουμε ανάγκη για την εθνική ασφάλειά μας», επέμεινε υπογραμμίζοντας ότι οι Γροιλανδοί «δεν προστατεύονται στρατιωτικά» από την Κοπεγχάγη.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση από τον αρχηγό του αμερικανικού κράτους του διορισμού ενός ειδικού απεσταλμένου γι’ αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, το οποίο απειλεί τακτικά να προσαρτήσει.

Ο διορισμός αυτός προκάλεσε τη ζωηρή αντίδραση της Κοπεγχάγης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξέφρασε χθες, Δευτέρα, την «πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, υπενθύμισαν σε δήλωσή τους ότι «τα εθνικά σύνορα και η κυριαρχία των κρατών βασίζονται στο διεθνές δίκαιο».

«Δεν μπορεί κάποιος να προσαρτήσει μια άλλη χώρα. Ούτε καν επικαλούμενος τη διεθνή ασφάλεια», υπογράμμισαν οι δύο ηγέτες, προσθέτοντας ότι περιμένουν «το σεβασμό της κοινής εδαφικής ακεραιότητάς μας».

Η Κοπεγχάγη κάλεσε τον Αμερικανό πρεσβευτή. «Χαράξαμε πολύ ξεκάθαρα μια κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Όσο έχουμε στη Δανία ένα βασίλειο που αποτελείται από τη Δανία, τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, δεν μπορούμε να δεχθούμε ορισμένοι να υπονομεύουν την κυριαρχία μας», προειδοποίησε μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπενθύμισαν από την πλευρά τους μέσω του X ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε προχθές, Κυριακή, το διορισμό του κυβερνήτη της Λουιζιάνας, του ρεπουμπλικανού Τζεφ Λάντρι, στη θέση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάρκινσον: Ο χορός μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου – Πόσα λεπτά αρκούν

Ποια συμπτώματα έχει το μίνι εγκεφαλικό – Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μήνες πριν από ένα βαρύ επεισόδιο

Επτά δράσεις για νέες θέσεις εργασίας – Τα προγράμματα που θα «τρέξουν» το επόμενο εξάμηνο

Τελωνειακοί δασμοί: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία της Ινδονησίας με τις ΗΠΑ – Ποια εμπόδια ξεπεράστηκαν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης και έχασε 60.000 ευρώ – Η παγίδα που της έστησε ο «Μουράτ από τον Λίβανο»

Μια υπόθεση απάτης αποκαλύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με θύμα μια 60χρονη Ελληνίδα και δράστη...
09:35 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο συνδημιουργός του «Call of Duty» – Βίντεο-σοκ από την πρόσκρουση της κόκκινης Ferrari του

Ο κόσμος της βιομηχανίας των video games θρηνεί την απώλεια ενός από τους ανθρώπους που καθόρι...
09:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τζέι Ντι Βανς: «Σαν να με χτύπησε τρένο» – Φωτογραφίες από την εξαντλητική προπόνηση με την ελίτ μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε τη Δευτέρα σε μια απαιτητική στρατιωτική προ...
08:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο έπειτα από αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας – Μεγάλης έκτασης διακοπές ρεύματος, στα καταφύγια ο κόσμος

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον το...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα