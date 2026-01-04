Τραγωδία στην Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ανηλίκων από οικογένειες με ελληνικές ρίζες – Κανένα νεότερο για την Αλίκη Καλλέργη

Σύνοψη από το

  • Δύο ανήλικες ελληνικής καταγωγής είναι μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
  • Τα δύο κορίτσια, 14 και 15 ετών, η Αλίσια και η Νταϊάνα, προέρχονται από οικογένεια με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας και του παππού τους.
  • Μεταξύ των ταυτοποιηθέντων θυμάτων είναι επίσης ένας Ιταλός, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος κι ένας Τούρκος υπήκοος, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την αγνοούμενη Αλίκη Καλλέργη.
Τραγωδία στην Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ανηλίκων από οικογένειες με ελληνικές ρίζες – Κανένα νεότερο για την Αλίκη Καλλέργη

Δύο ανήλικες ελληνικής καταγωγής είναι μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.  Σύμφωνα με ανταπόκριση της ΕΡΤ, η τοπική κοινωνία θρηνεί, ενώ ακόμα και οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο μπαρ για να σώσουν τους θαμώνες λύγισαν.
Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 24 από τα θύματα. Από αυτά,  δύο κορίτσια, 14 και 15 ετών η Αλίσια και η Νταϊάνα, προέρχονται από οικογένεια με ελληνικές ρίζες, από την πλευρά της μητέρας τους και του παππού τους, ο οποίος ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην Λοζάνη.
Ταυτοποιήθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανταπόκριση, ένας Ιταλός, ένας Ρουμάνος ένας Γάλλος κι ένας Τούρκος υπήκοος.  Πάντως σύμφωνα με την ίδια ανταπόκριση δεν υπάρχει κάτι νεότερο αναφορικά με την Αλίκη Καλλέργη, την νεαρή η οποία είχε πάρει στο μπαρ Le Costellation και έκτοτε αγνοείται.  Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την συγκεκριμένη κοπέλα.

17:35 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

